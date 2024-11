Blitz-Heilung bei Union: Grünes Licht bei Kemlein - Und auch bei Leite?

Aljoscha Kemlein (20, l.) musste unter der Woche zuletzt passen, Diogo Leite (25) hatte sich beim Auswärtsspiel in Wolfsburg verletzt. © Andreas Gora/dpa, Swen Pförtner/dpa

Abwehrspieler Diogo Leite könnte nach seiner Verletzung schon am Wochenende wieder auf dem Feld stehen.

"Er hat in Wolfsburg etwas Heftiges mitbekommen, aber es ist strukturell nix kaputtgegangen. Jetzt ist es eine schmerzabhängige Sache, ob er uns zur Verfügung steht", sagte Svensson vor dem Heimspiel-Kracher gegen den Meister am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky).

Der 25 Jahre alte Portugiese, der bislang statistisch einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga ist, musste in Wolfsburg schon in der neunten Minute mit einer Fußverletzung vom Platz, hatte aber wohl Glück im Unglück.

Auch Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein (20) ist eine Option für den Kader bei Union Berlin. Das 20 Jahre alte Eigengewächs hatte am Dienstag nicht trainiert und war bei einer ärztlichen Kontrolle. Es liegt aber keine Verletzung vor.

"Joschi ist ein junger Spieler, auf den wir in der Belastungssteuerung gut aufpassen müssen", sagte Svensson. Einem Einsatz stehe aber eigentlich nichts entgegen.