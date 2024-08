Braucht Union Berlin noch einen Stürmer? Dieser Knipser soll hoch im Kurs stehen

Das soll sich in der kommenden Spielzeit tunlichst nicht wiederholen, doch brauchen die Eisernen tatsächlich noch einen weiteren Stürmer in ihren Reihen?

Union Berlin soll ein Leih-Geschäft für Aston Villas Stürmer Cameron Archer (22) in Betracht ziehen. © Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ache verfügt bereits über Bundesliga-Erfahrung, absolvierte 20 Partien für seinen ehemaligen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt, bevor er im Sommer 2023 an den Betzenberg wechselte.

Für die Pfälzer erzielte er in seiner Debüt-Saison starke 18 Treffer in 30 Pflichtspielen und zeigte sich auch in der laufenden Zweitligasaison gleich in seinem ersten Einsatz wieder treffsicher. Allerdings möchte er wohl unbedingt ins Oberhaus zurückkehren.

Bei Union müsste er sich allerdings sehr großer Konkurrenz erwehren, denn die Köpenicker haben mit Yorbe Vertessen (23), Kevin Volland (32), Benedict Hollerbach (23), Jordan (28), Chris Bedia (28) und Neuzugang Ivan Prtajin (28) gleich sechs gelernte Mittelstürmer in ihren Reihen. Hier dürfte es aber wohl noch den einen oder anderen Abgang geben.

Und damit nicht genug, wird der FCU auch noch mit einem anderen Angreifer in Verbindung gebracht. Wie Fabrizio Romano (31) beim Kurznachrichtendienst X vermeldete, sollen die Eisernen nämlich an einer Leihe von Aston-Villa-Knipser Cameron Archer (22) interessiert sein.