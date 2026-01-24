BVB lässt die Muskeln spielen: Unions Ungeschlagen-Serie gerissen
Berlin - Es können nicht immer die Joker richten! Union Berlin hat das Top-Spiel gegen Borussia Dortmund verdient mit 0:3 (0:1) verloren. Durch die Pleite sind gleich zwei Serien gerissen. Erstmals seit fünf Spielen mussten sich die Eisernen wieder geschlagen geben. Auch das Jokertor blieb diesmal aus.
Die kalte Dusche gab es für Union schon nach zehn Minuten. Serhou Guirassy hatte sich den Ball eigentlich schon zu weit vorgelegt, wurde dann aber unsanft von Frederik Rönnow von den Beinen geholt.
Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Die korrekte Entscheidung, war Guirassy klar eher am Ball und wurde dann vom Keeper abgeräumt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Emre Can souverän.
Rückstand kennen jedoch die Eisernen. Seit dem Jahreswechsel lagen die Köpenicker immer hinten, kamen aber in drei Spielen jeweils zurück.
Der BVB hatte sich in den ersten 25 Minuten allerdings bestens auf das kampfbetonte Spiel eingestellt. Mit den Angriffsbemühungen der Eisernen hatten die Gäste wenig Mühe, verdaddelten aber in Form von Guirassy und Fabio Silva das zweite Tor.
Union wiederum blieb sich aber treu, suchte immer wieder mit langen Bällen und Standardsituationen ihrer Chance. Von Dortmund kam in dieser Phase gar nichts mehr.
Nico Schlotterbeck mit Mucki-Jubel in der Alten Försterei
Erst im zweiten Durchgang meldete sich der BVB wieder an. Rönnow verhinderte mit starker Parade noch den Einschlag, musste sich dann aber nach der fälligen Ecke geschlagen geben.
Nico Schlotterbeck setzte sich robust durch und nahm es mit seinem Kopfball ins Dreiangel ganz genau. Die Eisernen wollten zwar im Vorfeld ein Foul an Ilyas Ansah erkannt haben, der Treffer zählte aber zu Recht. Das war zu wenig für ein Foul.
Im Stile einer Spitzenmannschaft ließen die Gäste quasi nichts zu. Auch die sonst so gefährlichen Union-Standards verpufften
Die Eisernen hatten aber noch einen vermeintlichen Trumpf in der Hinterhand. Alle vier Tore in diesem Jahr erzielten die Einwechselspieler.
Diesmal aber blieben Oliver Burke und Co. wirkungslos. Stattdessen setzte Maximilian Baier mit dem 3:0 den Schlusspunkt.
Statistiken zum Spiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund
1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)
1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite (76. Burke) - Haberer (86. Trimmel), Khedira, Kemlein (76. Schäfer), Juranovic (66. Nsoki) - Jeong, Ansah (66. Burcu) - Ilic
Borussia Dortmund: Kobel - Can (69. Anselmino), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson (90.+2 Mane), Jo. Bellingham, F. Nmecha (90.+3 Özcan), Svensson - Beier, F. Silva (79. Chukwuemeka) - Guirassy
Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen im Allgäu)
Zuschauer: 22012 (ausverkauft)Tore: 0:1 Can (10./Foulelfmeter), 0:2 N. Schlotterbeck (53.), 0:3 Beier (84.)
Gelbe Karten: - / Can (3)
Titelfoto: Tobias SCHWARZ / AFP