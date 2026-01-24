BVB lässt die Muskeln spielen: Unions Ungeschlagen-Serie gerissen

Berlin - Es können nicht immer die Joker richten! Union Berlin hat das Top-Spiel gegen Borussia Dortmund verdient mit 0:3 (0:1) verloren. Durch die Pleite sind gleich zwei Serien gerissen. Erstmals seit fünf Spielen mussten sich die Eisernen wieder geschlagen geben. Auch das Jokertor blieb diesmal aus.

Flach verwandelt. Emre Can bringt Union per Elfmeter in Führung. © Soeren Stache/dpa

Die kalte Dusche gab es für Union schon nach zehn Minuten. Serhou Guirassy hatte sich den Ball eigentlich schon zu weit vorgelegt, wurde dann aber unsanft von Frederik Rönnow von den Beinen geholt.

Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Die korrekte Entscheidung, war Guirassy klar eher am Ball und wurde dann vom Keeper abgeräumt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Emre Can souverän.

Rückstand kennen jedoch die Eisernen. Seit dem Jahreswechsel lagen die Köpenicker immer hinten, kamen aber in drei Spielen jeweils zurück.

Der BVB hatte sich in den ersten 25 Minuten allerdings bestens auf das kampfbetonte Spiel eingestellt. Mit den Angriffsbemühungen der Eisernen hatten die Gäste wenig Mühe, verdaddelten aber in Form von Guirassy und Fabio Silva das zweite Tor.

Union wiederum blieb sich aber treu, suchte immer wieder mit langen Bällen und Standardsituationen ihrer Chance. Von Dortmund kam in dieser Phase gar nichts mehr.