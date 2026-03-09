Union Berlin: VAR das ausgleichende Ungerechtigkeit?

Berlin - Nach der krachenden 1:4-Heimpleite von Union Berlin gegen Werder Bremen sind die Gemüter hochgekocht. Ausschlaggebend ist wieder einmal eine diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidung.

Steffen Baumgart (54, l.) nimmt Andras Schäfer (26) nach dessen Platzverweis in Empfang und verabschiedet ihn per Handschlag in die Kabine. © Soeren Stache/dpa

In der 19. Minute zückte der Unparteiische Timo Gerach (39) für viele Beteiligte überraschend die Rote Karte und stellte Andras Schäfer (26) wegen groben Foulspiels vom Platz – eine Beurteilung, die den Eisernen sauer aufstieß.

"Ist es oberhalb vom Knöchel? Ist es nicht? Dann ist es keine Rote Karte", bewertete Rani Khedira (32) die spielentscheidende Situation am DAZN-Mikrofon. "Ist dann eine Fehlentscheidung. Warum er die nicht revidieren kann, müssen wir jemand anderes fragen", fand er klare Worte.

In der Zeitlupe war deutlich zu erkennen, dass Schäfer seinem Gegenspieler Jens Stage (29) auf den Spann trat. Dennoch griff der VAR nicht ein. Das konnte auch Khedira nicht nachvollziehen: "Er sagt im Spiel: Ist klar über Knöchel – wurde wohl überprüft. Aber dann weiß ich nicht, was die im Kölner Keller wieder gesehen haben?"

Horst Heldt (56) bezeichnete den Platzverweis als "einen Schlüssel" zur Niederlage und sah ihn ebenfalls als "zu hart" an. "Für mich ist es eine Gelbe Karte, weil es kein Tritt oberhalb des Knöchels ist, sondern es ist eine Bewegung zum Fuß", war sich auch Steffen Baumgart (54) sicher.

Stage wollte die Situation nach Spielschluss nicht bewerten: "Ich bin Fußballer, ich bin kein Schiri, das kann ich nicht sagen. Ich wurde getroffen, es tut weh und die Entscheidung liegt nicht bei mir", erklärte der Däne.