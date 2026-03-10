Abstiegsjespenst, ick hör dir jeistern: Union Berlin wieder "mittendrin im Thema"

Berlin - Jetzt ist das Worst-Case-Szenario also eingetreten : Trotz des trügerisch beruhigenden Vorsprungs steckt Union Berlin wieder voll im Abstiegskampf - wie schon in den vorangegangenen beiden Spielzeiten.

Horst Heldt (56) hat nach der Heimpleite gegen Bremen eingeräumt, dass Union Berlin wieder mitten im Abstiegskampf steckt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Konnten die Eisernen den Klassenerhalt in der Vorsaison nach einem zwischenzeitlichen Tief unter der Führung von Steffen Baumgart (54) ziemlich souverän und vorzeitig sichern, mussten die Berliner in der Spielzeit 2023/24 bis zur letzten Minute um den Verbleib in der Bundesliga kämpfen.

Nach der Hinrunde sah es noch so aus, als hätte der Hauptstadtklub in der laufenden Saison rein gar nichts mit dem Thema Abstiegskampf zu tun. Mit 23 Punkten stand man auf Platz neun in der Tabelle, hatte zehn Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone und Tuchfühlung mit dem internationalen Geschäft.

Nach der 1:4-Heimschlappe gegen Werder Bremen musste Manager Horst Heldt (56) jedoch zähneknirschend eingestehen, dass das Abstiegsgespenst wieder durch die Alte Försterei geistert: "Wir sind mittendrin in dem Thema, da wollten wir nicht mehr rein!"

Durch die Pleite gegen die Hanseaten wurden die Köpenicker wieder voll in den Abstiegskampf hineingezogen. Bei einem Sieg hätten es neun Punkte Vorsprung auf Werder sein können, jetzt sind es nur noch derer vier auf den Relegationsplatz.