Union-Berlin-Blog: Der Schock sitzt tief - unfassbare Niederlage gegen Bremen

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs. Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Dieser Union-Star hatte Angst um seine Zukunft Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

9. März: Der Schock sitzt tief - unfassbare Niederlage gegen Bremen

Rani Khediras (32) Reaktion nach Abpfiff spricht Bände. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Schwer zu glauben, dass auf die schlechteste Saisonleistung (in Gladbach) prompt die allerschlechteste Saisonleistung folgt und das beschreibt das wichtige Heimspiel gegen Werder fast schon euphemistisch: Ich habe so ein Heimspiel in siebenundvierzig Jahren Union nur selten gesehen, wenn man bedenkt, dass wir nicht eine der Übermannschaften der Liga empfangen, sondern einen ersatzgeschwächten Mitbewerber. Im Grunde haben wir nur einen Torschuss: Derrick Köhn verwandelt souverän einen etwas glücklichen Elfer - und das ist es dann auch in Sachen Souveränität für die restlichen gut achtzig Minuten inklusive Nachspielzeiten. Nur Augenblicke später kassieren wir einen fraglos zu harten Platzverweis gegen Schäfer, ab da fängt Bremen an, Fußball zu spielen und wir stellen beinahe sämtliche ernsthaften Bemühungen ein, ja, verhalten uns vielmehr wie das Karnickel vor der Schlange und das nicht nur für eine gewisse Zeit. Sicher ist so ein Platzverweis eine schwere Hypothek, aber erklärt nicht zwei Gegentore in die stehende Abwehr vor der Pause und auch nicht, dass der Gegner noch eine ganze Reihe guter Möglichkeiten hat. Schon gar nicht ist es ein Grund für eine abermals unterirdische Passquote von nicht mal sechzig Prozent (zum Vergleich: Werder hat knapp neunzig), so kann kein Spiel entstehen, geschweige denn offensive Gefahr. 1. FC Union Berlin Po-Pech, Rot und ohne Power: Bremen schickt Union zurück in den Abstiegskampf Nun geht man also mit einem knappen Rückstand und einem Mann weniger in die Halbzeit und da muss sich ein Trainer etwas einfallen lassen, wie er dem in der zweiten Hälfte begegnen will, auch wenn das, zugegeben, eine ziemlich komplizierte Aufgabe ist. Doch es passiert nichts! Weder gibt es Auswechslungen noch eine taktische Idee und mental aufgebaut ist die Mannschaft schon gar nicht. Es ist vielmehr so, dass wir nach der Pause noch hilfloser sind, die einzigen offensiven Versuche sind lange Bälle, die erstens allzu leicht zu verteidigen sind und zweitens kaum jemals in dieser Spielzeit funktioniert haben. Werder hingegen spielt extrem locker weiter (unter fast vollständigem Verzicht auf hohe, lange Bälle), steht dabei einer extrem verunsicherten Abwehr gegenüber - und wenn man ihnen zwei Vorwürfe machen kann, dann, dass sie relativ schlampig mit ihren Chancen umgehen und vielleicht, dass Daniel Thioune, wohl ein bisschen ängstlich, nicht seinen Keeper für einen weiteren Stürmer rausnimmt, denn das ist, ungelogen, beinahe problemlos möglich. Aber es reicht ja auch so für zwei weitere Treffer, denn unsere Jungs ergeben sich sichtlich in die Niederlage, nichts funktioniert, die Körpersprache ist katastrophal, es ist schon mitleiderregend, wie wir in fast allen Belangen haushoch unterlegen sind, gegen einen Kontrahenten, der vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz steht und uns trotzdem ohne Probleme an die Wand spielt, so, wie ich es von uns leider schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. So geht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ganz eindeutig, vollkommen verdient und beinahe mühelos an einen Mitkonkurrenten. Mit solch einer Nichtleistung unsererseits allerdings schlägt man niemanden in dieser Liga und auch nicht eine Etage drunter, soviel ist mal Fakt. Ich meine, jeder hätte wohl damit leben können, wenn wir auf Teufel komm raus auf den Ausgleich gegangen und dabei ausgekontert worden wären, aber so ist es nicht. Oder uns hinten reingestellt und auf Konter gelauert, aber auch diesen Weg gehen wir nicht - sondern gar keinen. Und das geht nun mal nicht. Was jedoch noch weit größere Sorgen als die entgangenen ein bis drei Punkte machen muss: So sieht keine Mannschaft aus, in der es stimmt, die selbstbewusst ist und die irgendeinen Plan an die Hand und in den Fuß bekommt, wie man zweifellos vorhandene Schwächen kompensieren und im Gegenzug Stärken herausarbeiten kann und auch, wie man mit einem Rückschlag umgeht. So spielt ein ratloser Absteiger, nur Heidenheim und Wolfsburg sind in der Rückrunde noch erfolgsärmer. Unsere einstige Heimstärke ist, nicht seit gestern zwar, komplett hinüber. Einzig der glückliche Sieg gegen Leverkusen und ein Gerade-so-Unentschieden gegen Frankfurt stehen dagegen und, ja, ein mehr als verdienter Punkt in Stuttgart, der aber vielleicht auch über einiges hinweggetäuscht hat. Der Rest sind absolut verdiente Niederlagen, in denen wir bestenfalls mitspielen, dominieren wollen wir ja ohnehin keinen - und das können wir auch gar nicht, nicht mal das abgeschlagene Heidenheim in der Hinrunde, traurig, aber blöderweise wahr. In der Winterpause wollte oder konnte man auf unübersehbare Probleme ja nicht reagieren, jetzt kann man es nicht mehr. Und mir fehlt mittlerweile so ziemlich die Vorstellung, woher eine so dringend benötigte Leistungssteigerung kommen und wie sich die dazu unbedingt benötigte Qualität einstellen soll, eingedenk des Einstein (übrigens fälschlicherweise) zugeschriebenen Zitats: "Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten." Offensiv stehen seit sieben Spielen nur drei Elfmeter zu Buche, ein schöner Angriff beim HSV zum späten und leider nutzlosen Anschlusstreffer zum einzigen Stürmertor und ein abgefälschter Schuss von Nsoki in Hoffenheim. Ja, und Andrichs großzügiges Angebot beim Sieg gegen Bayer, dass Khedira wenigstens clever und gekonnt ausnutzt - sonst sähe es noch viel düsterer aus. Und es ist nicht gerade so, dass man da noch irgendwelchen rausgespielten und versemmelten Chancen nachtrauern muss. Von eingespielten Laufwegen oder Spielzügen oder auch eingeübten Standards will ich gar nicht erst anfangen - oder gar von Siegermentalität. Und die Abwehr spielt nur einmal zu null - und hat dabei eben auch den Papst in der Tasche. Unser Sinkflug seit der Rückrunde ist unübersehbar und er ist beängstigend, kein Mannschaftsteil erreicht mehr dauerhaft Normalform, vom armen Freddy Rönnow vielleicht mal abgesehen. Das Heimspiel gegen Bremen ist da ja beinahe eine logische Konsequenz. Wenn irgendjemand glaubt, das hätte diesmal an einer zu harten Schiedsrichterentscheidung gelegen, der irrt oder er will sich was vormachen, vielleicht verständlich, aber nicht gerade zielführend. Wenn man dermaßen, noch dazu mit einer Führung im Rücken, direkt nach der Roten Karte, auseinanderfällt, ist das Problem leider tiefergehend. Gut, ich habe jetzt auch keine Idee, wie man unser fußballerisches Unvermögen und unsere restlichen Schwierigkeiten auf die Schnelle reparieren kann, aber ich vermute, Steffen Baumgart weiß das wohl auch nicht. "Klar" sind wir jedoch so gar nicht, nur noch weiterarbeiten und ruhig und/oder sachlich können wir bleiben. Aber ob das allein hilft? Es könnte, meines Erachtens nach, ein bisschen zu wenig sein, auch und gerade im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Der Schock jedenfalls sitzt tief, auf den Rängen, auf dem Platz - und auch vor der Tastatur. Denn: Nur ein weiterer Ausrutscher ist das wahrscheinlich nicht, auch wenn wir das alle so inständig hoffen und die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt in den Rasen beißt. Jetzt heißt es erstmal: aufwachen - und nicht etwa schönreden, bevor es zu spät ist - egal, wie. Denn wir sind mitnichten auf einem guten Weg - und noch lange nicht gerettet, das ist spätestens an diesem Sonntag beim besten Willen unübersehbar.

4. März: Das wichtigste Spiel der Saison – für Union und Bremen – steht an

In der Hinrunde hatte Union Berlin gegen Werder Bremen das Nachsehen. © Carmen Jaspersen/dpa Icke: Wer sich rund um dieses Spiel mit der Situation im Detail beschäftigt, bekommt Schnapp-Atmung. Dass es für Bremen richtungsweisend ist, sagt schon der Tabellenplatz aus. Sie stehen auf Platz 16 und das würde die Relegation mit dem Drittplatzierten der 2. Liga bedeuten. Holen die Bremer in Berlin etwas, dann haben sie gute Chancen, aus dem Keller herauszukommen. Der dann nächste Gegner heißt Mainz 05 und danach treten sie (bei den völlig indisponierten) Wolfsburgern an. Alles Tabellen-Nachbarn, bei denen es um den Abstieg geht. Verlieren die Bremer jetzt dreimal, wird es schwer noch die Klasse zu halten. Aber sie haben die Chance, sich aus eigener Kraft zu retten beziehungsweise die Grundlage dafür zu ebnen. Und bei uns? Wir dachten ja schon ab und an, wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Pustekuchen. Einem guten Spiel bei uns folgt immer eine Gurke. Und genau das ist unsere Chance. Vor fünf Spielen spielten wir in Hoffenheim sehr schlecht und verloren mit 1:3. Dann kam ein (halbwegs) gutes Spiel mit einem 1:1 zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Natürlich kassierten wir dann in Hamburg eine 2:3-Niederlage und spielten furchtbar. Das vorletzte Spiel dann gewannen wir zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 und lieferten – zumindest in der 1. Halbzeit – eine starke Leistung ab. Nach diesem neuen Union-Gesetz waren wir ja regelrecht gezwungen, in Gladbach (mit 0:1) zu verlieren und eine der schwächsten Leistungen der ganzen Saison zu zeigen. Nun wäre wieder eine gute Leistung an der Tages-Ordnung. Halten wir uns an diese neue Regel und putzen die Bremer weg. Zumal wir im Anschluss an das Bremen-Spiel zwei Auswärtsspiele hintereinander haben. In Freiburg hängen die Trauben sehr hoch und danach in München noch höher. Allerdings lichten sich die Reihen bei Union immer mehr. Die goldenen Jahre, wo wir fast nie mehrere verletzte Spieler gleichzeitig hatten, scheinen vorbei zu sein. Leite, Rothe, Juranovic, Skov und Ersatz-Keeper Raab fallen am Wochenende aus. Gott sei Dank ist wenigstens der in Gladbach noch gesperrte Ilic wieder einsatzfähig. Und wir werden sehen, ob Baume mal den Mut hat das Trio Burcic-Ilic-Ansah von Anfang an zu bringen. Die drei scheinen für unseren Angriff aktuell die beste Option zu sein. Was die technisch limitierten Burke und Skarke derzeit anbieten, befähigt sie mitnichten für einen Startelf-Einsatz. Ebenso der zwar technisch starke Jeong, der aber körperlos agiert und somit keinerlei Wirkung für uns erzielt. Ebenso hätte es der erst 18-jährige Bogdanov einmal verdient, 15 oder 20 Minuten Spielzeit zu bekommen. Eventuell sogar der 17-jährige Oskar Engel. Der spielt in der deutschen U18 Mittelstürmer. Wenn unsere etablierten Stürmer Burke, Skarke und Jeong nicht funktionieren, dann können wir auch mal etwas Neues versuchen. Wir können dabei nur gewinnen. Absolut verrückt ist die Bremer Ausfall-Liste für dieses Spiel. Mit Weiser, Wöber, Pieper, Adeh, Coulibaly, Agu, Mbangula und Boniface sind sage und schreibe gleich acht Spieler verletzt. Zusätzlich ist Bittencourt gesperrt. Es ist erstaunlich, dass sie um Stage, Grüll, Schmid, Friedl, Stark, Puertas, Backhaus und Lynen immer noch eine starke Mannschaft aufs Feld bringen. Unterschätzen dürfen wir die Bremer Qualität nicht. Das hat auch Heidenheim am letzten Wochenende gespürt. Die waren bei der 0:2-Niederlage ohne jede Chance. Die erste Halbzeit von Leverkusen muss unser Gradmesser werden. Wir müssen Bremen ständig anlaufen und sie beschäftigen. Dann gehen wir – zusammen mit unserer Kulisse und der Atmosphäre – als Sieger vom Platz. Danach in Freiburg oder in München zu gewinnen, wird deutlich komplizierter. Nehmen wir doch die leichtere Variante! Eisern.

3. März: Schwächelndes Union - ein "weiter so" wird kaum funktionieren

Ist Steffen Baumgart noch der richtige Trainer für Union Berlin? © Fabian Strauch/dpa Unionfux: Noch zehn Spieltage, dann ist es endlich geschafft. Wir werden in den kommenden Wochen dem Klassenerhalt entgegendümpeln, viel ist nicht mehr zu erwarten, das haben die vergangenen zehn Spiele klar gezeigt. Im Gegenteil: Hoffentlich wird's nicht nochmal kompliziert. Noch zwei Unentschieden und zwei Siege müssten wahrscheinlich reichen, irgendwie kriegen wir die zustande und können dann in die achte Bundesligasaison gehen - und das ist ja unbestritten erstmal ein Erfolg. Nur das Wie macht einfach seit zweieinhalb Jahren kaum noch Spaß und es ist überdies fraglich, wie lange diese fussballerische Sparvariante noch gutgeht, bei der ja selbst ein vernünftiges Passspiel mittlerweile illusorisch ist. Natürlich kann es nicht nur gute Spiele geben, aber es ist nun mal so, dass ich fast alle, na ja, begeisternden Spiele der Nach-Fischer-Ära aufzählen kann, so wenige sind es gewesen. Die große Frage ist: Sind wir wirklich so schwach oder wird, aus vielerlei Gründen, das vorhandene Potential seit längerer Zeit nicht ausgeschöpft?

Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Janik Haberer mit seinerzeit fünf, teilweise tollen Toren und zwei Assists bei uns eingestiegen und was mittlerweile aus ihm geworden ist - ein selten auffälliger Mittelfeldspieler, der am liebsten den Ball auf Sicherheit zurückspielt und insgesamt beinahe null Inspiration und Torgefahr ausstrahlt. In den letzten drei Spielzeiten schießt er lediglich ein Tor (zugegeben ein superwichtiges, den Elfernachschuss in der Nachspielzeit, der uns den direkten Klassenerhalt sichert) und bereitet zwei weitere vor - das war's, trotz ausreichender Spielzeit. Kann das sein Anspruch sein und erwarten wir nicht mehr von einem gestandenen Bundesligaspieler mit bemerkenswerter Schusstechnik? Und er steht ja dummerweise nicht allein da. Zu viele Spieler sind nur Schatten ihrer selbst, auch wenn ab und an mal was aufblitzt, aber nur, um gleich wieder im unteren Mittelmaß zu versinken. Ich denke, ich kann darauf verzichten, die Namen aufzuzählen. Woran liegt das? Ist bei uns zu viel Komfortzone? Stimmt denn die vorhandene Statik in der Truppe derzeit und sind wir für eine fast reine Kampfmannschaft überhaupt noch kompakt genug sowie ausreichend laufstark? Die Zahlen sagen was anderes. Wenn wir dann noch die Verträge von Dauerverletzten wie Juranovic verlängern, wahrscheinlich auch hier aus der Angst heraus, von den seinerzeit gut acht Millionen Ablöse nichts mehr wiederzusehen, dann haben wir eine Mannschaft mit lauter Spielern, die zwar gut verdienen, aber nicht mit entsprechender Leistung zurückzahlen (können) - so hart muss man das leider sehen und sagen. Sicher kann jeder mal in einem Leistungsloch sein, aber einige haben es sich da augenscheinlich nett eingerichtet und liefern Dienst nach Vorschrift - nicht komplett schlecht, aber kaum mal herausragend. Kein Wunder, dass uns kaum jemand abgekauft wird, zu unauffällig und fehlerbehaftet agiert der Kader. Wann ist zuletzt mal jemand durchgestartet? Vielleicht Benedict Hollerbach - und der war ja auch der Einzige, der etwas notwendige Rendite in die Kassen gespült hat, ansonsten haben wir mit den allermeisten Abgängen seit Awoniyi nur Verlust gemacht, wie nur wenige Mitbewerber sonst. Und kaum einer unserer jüngeren Einkäufe, meist immerhin um die vier bis fünf Millionen teuer, konnte wirklich überzeugen. Die Zugänge der letzten beiden Spielzeiten haben nur kurzzeitig geglänzt und sich dann offenbar angepasst an das allzu oft überschaubare Niveau. Unterm Strich haben wir also 'ne Menge Indianer und kaum Häuptlinge, zumindest leistungsmäßig. Obendrein haben wir einen Trainer, der es bis jetzt nicht verstanden hat, der Mannschaft eine echte Handschrift zu vermitteln beziehungsweise eine passende Taktik, die unbestrittene Stabilisierung allein ist leider nicht ausreichend - und dass es doch unser Baumi ist, auch nicht - Fussballromantik hin oder her. Unbestritten hat er in den vergangenen vierzehn Monaten eigentlich keinen Spieler spürbar besser machen können und die bei seinem Amtsantritt vorhandenen Schwächen, wie fehlende Laufwege und technische Unzulänglichkeiten vielfältiger Art, sind immer noch da. Selbst unsere Standardstärke ist so gut wie verschwunden, unsere Heimstärke ebenso. Dass er nicht allein für die spielerische Armut und die weiteren Defizite verantwortlich ist, ist ja logisch, auch wenn es in erster Linie in seinen Aufgabenbereich fällt. Ansagen wie "Wer Fußball entwickeln will, fliegt raus!" vom Präsidenten sind da nicht wirklich hilfreich und Manager Horst Heldt hat zwar stets gute Laune, aber Erstaunliches ist ihm auch noch nicht gelungen, dafür jedoch der eine oder andere schwungvolle Fehlgriff. Das kann eine Mannschaft aus den Top Fünf vielleicht kompensieren, für uns ist das auf Dauer tödlich. Fakt ist: Alle müssen sich spürbar steigern, insofern das überhaupt ernsthaft möglich ist. Ein fröhliches "Weiter so" hieße, die Augen vor allzu Offensichtlichem zu verschließen, das ja auch nicht erst seit gestern Schwierigkeiten bereitet. Die Fehlerquellen müssen aufgedeckt und minimiert werden, ebenso wie Reibungsverluste. Denn klar ist auch: Wir müssen uns rechtzeitig wappnen, damit wir das Auswärtsjahr im ungeliebten Olympiastadion (ich rechne durchaus mit anderthalb oder gar zwei Spielzeiten) gut überstehen, denn auch das wird unweigerlich ein paar weitere Prozente kosten. Die kalte Riesenschüssel ist nun mal nicht die Alte Försterei und beim besten Willen alles andere als ein Zuhause. Finanziell ist das sicher attraktiv, aber sportlich ein ziemliches Handicap - doch viel Luft nach unten ist nicht mehr. Deswegen muss man der Selbstzufriedenheit den Kampf ansagen und zeitnah tragfähige Lösungen finden und wohl auch die eine oder andere Personalentscheidung treffen, um wieder auf so etwas wie eine Erfolgsschiene zurückzukommen und da rede ich nicht von Europa, aber von einem Dasein jenseits des Abstiegskampfes. Sicher, das ist leichter geschrieben als getan - aber nicht zu umgehen, jedenfalls nicht, wenn man weiterhin Bundesligist sein will.

28. Februar: Am Ende ist das Glück aufgebraucht: Niederlage in Gladbach

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (M.) macht die berüchtigte Geste: Der Videobeweis hat etwas entdeckt. © Fabian Strauch/dpa Unionfux: Und der vorläufige Sieger im schlechtesten Spiel der Saison heißt: auswärts in Gladbach!! Sicher war die Niederlage unglücklich, ein ebenso knapper wie ungewollter und eben unglücklicher Elfer in der Nachspielzeit ist maximales Pech, aber man muss eben auch sagen, dass wir zum Schluss unser Glück einfach aufgebraucht haben, nach Großchancen für den Gegner in der 7. Minute, kurz vor der Pause und in der 86. Minute, dazu kommt ein wegen knappen Abseits aberkanntes Tor des Gastgebers durch Reitz nach einer guten Stunde. Doch ebenso schlimm wie unbestreitbar ist, dass wir quasi nicht am Spiel teilgenommen haben, unterm Strich kommen nur zwei relativ harmlose Schüsse von Schäfer in der ersten und Kral in der zweiten Hälfte auf Gladbachs Kasten. Und wieder spielen wir den Aufbaugegner für eine Mannschaft, der seit sieben Spielen nicht gewinnen konnte und auch gegen uns nicht gerade stark ist, weitgehend kann unsere Abwehr die vielen Situationen zwar bereinigen, aber es gibt eben keine noch so kleine Phase im Spiel, in der wir irgendetwas bestimmen, in der wir was wirklich Brauchbares anbieten, in der wir zeigen, dass wir in irgendeiner Form beabsichtigen, die Partie zu gewinnen oder was Zählbares mitzunehmen, außer in den paar hektischen Minuten nach der Gladbacher Führung vielleicht, wo wir den Mut der Verzweiflung aufbringen: Aber, wie bereits gesagt, unser Glücksdepot ist da schon sowas von leer, dass da kaum noch was passieren kann. Dazu kommt unsere gewohnt grauenvolle Passquote: kaum ein Ball kommt mal an oder kann verarbeitet werden, ideenlos ohnehin. So kann man in der Bundesliga selbst gegen einen angeschlagenen Kontrahenten nicht bestehen. Gladbach will und kann lange nicht und haben dann das Glück des Tüchtigen. Wir wollen - ich weiß nicht was. Mich würde interessieren, was der Trainer unserer Mannschaft mitgegeben hat, vor dem Spiel und in der Pause. Höchstens eine mit der flachen Hand, anders kann ich mir eine solche Darbietung kaum erklären. Erstaunlich ist jedenfalls, wie wenig Selbstbewusstsein diese Mannschaft (nach so einem beachtlichen Sieg in der Vorwoche, wo die leise Hoffnung nach einer Serie aufkam) doch hat und wie sehr man Andrej Ilic offenbar braucht, denn Oliver Burke hat abermals gezeigt, dass er kein Ersatz ist, zwei gute Spiele sind doch etwas wenig nach gut zwei Drittel der Saison, aber natürlich kann man die Niederlage nicht allein an unserem Schotten festmachen. Und am Ende stehen wir, leider zu Recht, mit leeren Händen da, verlieren abermals in der Nachspielzeit, wie schon in der letzten Saison, nach einer fraglos erschreckend schwachen Leistung. Dass obendrein St. Pauli in Hoffenheim gewinnt, dazu Bremen gegen Heidenheim und Mainz einen Punkt aus Leverkusen mitnimmt, rundet das Geschehen in unguter Weise ab. Muss man jetzt Angst haben, wenn wir am nächsten Sonntag Bremen empfangen? So, wie wir gegen gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte antreten, auf jeden Fall. Doch Werder konnte ja seine Minusserie heute schon beenden, insofern sehe ich da eine Chance. Ich bin außerordentlich gespannt, wieviele Schalter man bis dahin so umlegen kann - es sind fraglos eine Menge. Und umgelegt werden müssen sie, denn wir sind noch lange nicht durch, schon gar nicht so.

25. Februar: Spiel in Gladbach zeigt neue oder alte Richtung

Rani Khedira (v.l.), Aljoscha Kemlein und Ilyas Ansah stehen für das Spiel am Samstag in Gladbach als Kader-Optionen bereit. © Soeren Stache/dpa Icke: Am Samstag spielt der 1. FC Union in Gladbach bei der Borussia. Wir ganz entspannt auf Platz 9 der Tabelle und mit 8 Punkten (und dem besseren Torverhältnis) Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort die Borussia mit 2 Punkten zum Reli-Platz und deshalb eben akut abstiegsgefährdet. Die Frage ist: können wir das ausnutzen? Ist es für uns ein Vorteil? Oder können die Gladbacher in Druck-Situationen mobilisieren? Gegen die Fohlen haben wir immer noch ein relevant negatives Bundesliga-Ergebnis. 7 Niederlagen haben wir kassiert und nur je 3 Siege und Remis geschafft. Allerdings hat BMG alles andere als einen Lauf. Aus den letzten 10 Spielen konnten sie nur einmal gewinnen. Das war am 11. Januar 2026, als sie zu Hause Augsburg mit 4:0 überrollten. Wir haben aber auch einige Ausfälle zu verzeichnen. Ilic ist gesperrt. Juranovic, Skov, Haberer, Raab, Leite und Rothe sind allesamt noch verletzt. 7 ausfallende Spieler sind schon viel. Und Juranovic, Skov, Leite und Ilic sind ausfallende Stammspieler. Und trotzdem werden wir eine gute Mannschaft aufstellen. Ich vermute: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Nskoki – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ansah, Jeong. Für Jeong wäre auch Burcu denkbar. Für Burke könnte Skarke auflaufen. Kral und Schäfer stehen auch noch zur Wahl. Schäfer könnte für Trimmel auf die rechte Außenbahn rücken. Der sollte ja schon gegen Leverkusen eine Pause bekommen. Klappte wegen der Verletzung von Haberer aber nicht. Kral wäre eine Alternative für Kemlein. Auch könnte sich Baume für einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler, Kral oder Schäfer, entscheiden. Dann würden wir wohl vorn nur mit Ansah und Burke spielen. Wir sehen, genug Optionen sind noch im Kader vorhanden. Nur ein Innenverteidiger darf nicht mehr ausfallen. Dann würde es eng werden. Notfalls würden dann wohl Trimmel oder Kral in die Innenverteidigung rücken. BMG muss Reyna, Hack, Kleindienst und Sarco ersetzen. Sie sind alle verletzt. Kleindienst als Vollstrecker fehlt ihnen natürlich besonders. Da auch Stöger keine gute Form hat und Neuhaus und Friedrich kaum noch eingesetzt werden, fehlen die großen Namen derzeit bei Gladbach. Friedrich sitzt seit mehr als einem Jahr mehr auf der Bank, als er spielt. Zusätzlich haben sie kleine Zickereien. Eine davon endete in der Winterpause mit dem Abgang von Netz nach Nottingham. Eben weil Netz auf der Position "linke Außenbahn" am Saison-Anfang spielte und ihm dann wieder Ullrich vorgezogen wurde. Interessanterweise sind das beides Berliner Fußballer. Dazu will Mittelfeldspieler Reitz wohl zu dem Brause-Club nach Leipzig wechseln. Auch das sorgt nicht für Harmonie. BMG-Trainer Polanski sitzt noch halbwegs fest im Sattel. Verliert er aber wieder gegen uns, dann fängt sein Stuhl an, instabil zu werden. Nein, leider liegt uns Gladbach als Fußball-Gegner überhaupt nicht. In der Hinrunde konnten wir sie zwar mit 3:1 schlagen, aber sonst sieht unsere Statistik gegen sie eher mau aus. Und trotzdem halte ich einen Sieg von uns in Gladbach für durchaus möglich. Wir müssen „nur“ die Intensität und den gelegentlichen Spielfluss aus dem Leverkusen-Spiel transferieren. Kleindienst zu ersetzen haben sie in Gladbach nicht geschafft, Stöger spielt wegen Formschwäche nicht und Ex-Unioner Friedrich und Neuhaus sind so gut wie ausgebootet. Dazu der Zicken-Abgang von Netz … all das zusammen tut einer Mannschaft nicht gut. Zu einem Lichtblick hat sich der Ex-Herthaner Tabakovic entwickelt. In dieser Saison – bedingt durch ihre Mittelstürmer-Ausfälle – mauserte er sich zum Stammspieler auf der Position. Und siehe da – 11 Tore und 2 Vorbereitungen – sind mehr, als alle von ihm erwartet haben. Aber genau das wissen Doekhi und Querfeld auch. Packen wir das Projekt BMG an. Holen wir 3 Punkte, dann festigen wir unseren komfortablen vorderen Mittelfeldplatz. Können mit Platz 8 (Eintracht Frankfurt) sogar gleichziehen. Wir liegen dann nur 2 Punkte hinter Platz 7 (Freiburg). Der Zufall wollte es so, dass genau diese beiden Mannschaften am Wochenende gegeneinander spielen. Sprich Frankfurt-Freiburg. Auch ein Unentschieden beider Mannschaften würde uns helfen. Wie wir es ja am besten wissen, reicht oft Platz 7 für das internationale Geschäft aus. Und Eintracht Frankfurt ist ja nun nicht gerade in der Form ihres Lebens. Es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen, auch mal zwei gute Spiele hintereinander zu zeigen. Diese großen Form-Schwankungen bei uns sind sowieso kaum zu erklären. Auf Unioner zum Sieg in Gladbach. Und genau diesen Sieg widmen wir dann einem wirklich großen Menschen und Unioner: Andre Rolle. Seine Beerdigung wurde auf Freitag, den 27.2.2026, um 11 Uhr in Adlershof verschoben. Eisern!

22. Februar: Krise beendet – Union ringt Leverkusen nieder

Rani Khedira feiert sein Tor für Union Berlin beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen. © Soeren Stache/dpa Unionfux: So, Krise beendet, zumindest vorerst, na bitte, geht doch. Dabei haben wir nicht gerade einen einfachen Kontrahenten vor der Brust, wir empfangen Bayer Leverkusen, die immerhin seit sieben Spielen ungeschlagen sind, bei nur einem Unentschieden, das nennt man wohl formstark. Wir hingegen sind in diesem Jahr noch sieglos – und das dummerweise auch zu Recht. Keine einfachen Vorzeichen also, umso erfreulicher, dass unsere Mannschaft in der ersten Hälfte alles andere als Angsthasenfußball zeigt, auch wenn die großen Torchancen ausbleiben, aber wir lassen auch den sehr ballsicheren Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Doch dann chippt nach achtundzwanzig Minuten Kemlein einen langen Ball auf Khedira, den Ex-Unioner Andrich scheinbar schon geklärt hat, doch Khedira bleibt hellwach und erfasst die Uneinigkeit von Abwehrspieler und Torwart, schiebt sich vor Andrich und hebt den Ball clever und stark aus relativ spitzem Winkel über den verdutzten Blaswich. Khediras fünftes Tor, so viele waren’s noch nie in einer Bundesligasaison, und jetzt ist er, gemeinsam mit Ansah, unser Toptorschütze – Sachen gibt’s… Und wir bleiben erstaunlicherweise weiter dran, machen Betrieb, Schäfer prüft den Leverkusener Keeper aus spitzem Winkel, wir beschäftigen den Gegner und lassen weiterhin kaum was zu, im Gegenteil: kurz vor der Pause muss Arthur in höchster Not und mit hohem Risiko gegen Ilic retten. Sicher, nach und vor dem Champions-League-Duell mit Olympiakos Piräus rotiert Trainer Hjulmand auf immerhin fünf Positionen, so wirken die Pillendreher nicht so wirklich eingespielt, gleichwohl ist da trotzdem genug individuelle Klasse unterwegs. So gehen wir mit einer knappen Führung in die Pause, eine ziemlich starke Vorstellung unserer Jungs, die man vielleicht erhofft, aber doch nicht so wirklich erwartet hat. Ein ganz anderes Bild dann in Hälfte zwei: wir überlassen dem Gegner vom Anpfiff weg fast vollkommen das Spiel und sind kaum noch offensiv vorhanden. Leverkusen kann so beinahe unaufhörlich auf den Ausgleich drücken, aber mit Glück und Geschick halten wir die Führung. Auffällig sind allerdings viele unnötige Ballverluste unsererseits, gedanklich sind wir da oft zu unentschlossen, zu langsam und zu uneinig, so verpuffen mögliche Kontersituationen oder auch nur die Möglichkeit zur Entlastung. Im Angriff gibt es noch eine gute Flanke nach siebenundsechzig Minuten von Jeong auf Ilic, der aber weder Schärfe noch Präzision in seinen Abschluss kriegt, und eine Großchance von Kemlein, Ilic und Schäfer nach zweiundachtzig Minuten, die den zweiten Treffer auf dem Fuß haben, aber an der Leverkusener Restverteidigung scheitern. Ansonsten ist ein Rückpass von Kemlein aus der gegnerischen Hälfte zurück zu Rönnow fast schon sinnbildlich: anstatt den Ball nach vorn zu bringen, wird die passive Variante bevorzugt, und weder die Abschläge von Rönnow noch lang abgewehrte Bälle kommen an, sondern lassen die Bayerspieler sofort wieder anschieben. Und so fliegt Flanke auf Flanke in den Strafraum, oft erstaunlich ungestört von rechts, zumeist wird der nach einer Stunde eingewechselte Schick gesucht, der mit seiner Größe und Wucht natürlich eine permanente Gefahr darstellt. Zwischenzeitlich erinnert das Ganze fast an ein Handballspiel, so kreist fast die komplette gegnerische Mannschaft um unseren Strafraum, fast jeder geklärte Ball kommt postwendend zurück, doch glücklicherweise kommt wenig dabei rum, und wenn, ist der gewohnt aufmerksame Rönnow zur Stelle. Wir verteidigen leidenschaftlich, konsequent und hintereinanderweg, bis in die siebenminütige Nachspielzeit. Da ist der Fußballgott unzweifelhaft auf unserer Seite, denn zweimal kann Schick (am Mittwoch ja noch doppelter Torschütze in Griechenland) eine ziemlich gelungene Flanke einköpfen, doch einmal geht der Ball knapp drüber und in der letzten Situation des Spiels am rechten Pfosten vorbei – so beenden wir unsere Krise mit einem Sieg und wertvollen drei Punkten, endlich mal wieder zu null gespielt, unterm Strich zwar verdammt knapp, aber doch verdient, denn in der einen Situation sind wir eben besser gegen einen hochklassigen Gegner, der aber nicht so recht zu seinem Spiel findet. Khedira sorgt für seinen persönlichen ersten Sieg gegen Bayer in siebzehn Spielen, wir haben das ja schon mal geschafft (zu Coronazeiten in einer leeren Alten Försterei, Teuchert trifft kurz vor Schluss und Jonathan Tah und Amiri machen sich auf ewig unbeliebt), jetzt also zum zweiten Mal. Es ist schon enorm wichtig, dass sich die Jungs für eine engagierte Leistung belohnen, wenn auch zu passiv nach der Pause, oft geht sowas schief. Diesmal jedoch nicht, und endlich kann man mal wieder mit einem, diesmal erleichterten Grinsen aus dem Stadion gehen, auch weil man eben weiß, wie dringend dieser Sieg ist, für den Kopf, für die Seele und natürlich auch die Tabelle. Platz neun und acht Punkte zum Relegationsplatz sind der Lohn, und irgendwie haben alle mitgeholfen, vom angezündeten Stadion über eine leidenschaftliche Truppe auf dem Platz inklusive Trainer Baumgart bis hin zum doppelten Treskow. So kann’s weitergehen – eisern!

19. Februar: Ohne Wenn und Aber - Krise gegen Leverkusen beenden!

Im Hinspiel hatte Union Berlin das Nachsehen gegen Bayer Leverkusen. © Rolf Vennenbernd/dpa Unionfux: Spätestens seit letztem Samstag ist klar: Wir sind in der Krise. Leider nicht nur in der Ergebniskrise (seit sieben Spielen sieglos, vier Punkte), sondern auch in einer spielerischen Krise. Es läuft ziemlich wenig zusammen bei uns, weder hinten noch vorne, klare Spielzüge sind selten, gelungene Standards, lange Zeit eine unserer Stärken, ebenso. Als Film würde man sich das nicht ansehen, als Musik nicht anhören - auch wenn der Vergleich zum Fußball hinkt. Es macht jedenfalls zur Zeit wenig Freude, uns zuzuschauen. Einzig unser Spiel in Stuttgart wusste zu überzeugen, ansonsten gab es nur kurze Phasen in dem einen oder anderen Spiel, die man als gelungen ansehen könnte. Selbst unser Prunkstück, die Abwehr war zuletzt zu oft für drei Gegentore gut, von fast hundertprozentigen versemmelten Chancen vorn mal ganz zu schweigen. Einerseits ist es natürlich wichtig und sehr lobenswert, dass trotz der Durststrecke keine große Unruhe entsteht - andererseits ist die große Gelassenheit schon verwunderlich. Sicher, ein Polster ist noch da, aber sich nur auf die Schwäche der Mitbewerber zu verlassen, wäre fahrlässig. Allerdings bin ich etwas ratlos, woher Trainer und Mannschaft jetzt die große Idee hernehmen sollten, welcher Schalter sich da umlegen lässt, an welchen Schrauben man da einfach drehen kann. Die Aufstellung in Mittelfeld und Sturm ständig zu verändern in der Hoffnung, dass die Mischung endlich stimmt, ist sicherlich eine Möglichkeit - aber ob das wirklich zielführend ist? Wenn am Samstag Bayer Leverkusen in die Alte Försterei kommt, dann kommt da eine Mannschaft, die zuletzt ziemlich gut abgeliefert, aber auch zwei wichtige Champions-League-Play-offs gegen Olympiakos Piräus gestern (mit 2:0 durch zwei Schick-Tore gewonnen) und der nächsten Woche zu absolvieren hat. Da ist die Doppelbelastung und die Wahrscheinlichkeit der Rotation bei den Leverkusenern - auf jeden Fall ist das kein Nachteil. Sicherlich gibt es trotzdem leichtere Gegner, wenngleich die uns ja so häufig auch nicht liegen. Insofern sehe ich uns nicht chancenlos, dazu muss aber ein anderes Auftreten her. Sicherlich werden wir die sogenannte Werkself nicht dominieren können und wir sollten sie auch nicht in einen offenen Schlagabtausch zwingen, das würde aufgrund ihrer höheren individuellen Qualität garantiert schiefgehen. Doch die Passivität der letzten Spiele, gepaart mit ungenauen Pässen und langen Bällen, die rein auf Verdacht geschlagen werden, obendrein mit technischen Schwierigkeiten und schwachen Standards kann auch kein Ansatz sein - so holen wir gegen niemanden aus der Liga Punkte, da macht, wir erinnern uns schmerzhaft, selbst der Tabellenletzte uns zum Deppen. Nur mitspielen reicht nicht, kann sein, dass ich mich hier wiederhole, aber es ist nun mal so und das müsste ja auch allen Verantwortlichen klar sein: Bei uns muss wieder Leidenschaft und Feuer rein und der Wille, das Spiel zu gewinnen inklusive der berühmten ekligen Spielweise. Da verlieren wir in Hamburg und holen uns dabei nicht mal eine gelbe Karte ab? Faires Spiel ja, aber ist das nicht ein wenig zu brav? Und was noch auffällt: In den vergangenen Spielen beispielsweise liefen die Kontrahenten fast durchweg mehr als wir. Seit unserem Aufstieg waren wir immer unter den drei laufstärksten Mannschaften der Liga, momentan sind wir in dieser Kategorie auf Platz vierzehn - und das nicht, weil wir taktisch so geschickt agieren. Zahlen sind sicherlich nicht alles, aber das sollte sowohl der Mannschaft als auch dem Trainer unbedingt zu denken geben. Aber genug der Skepsis - ein wenig Optimismus brauchen wir ja auch: Vielleicht hat ja das erste Tor bei Ilic den Knoten platzen lassen, vielleicht ist Nsoki ein Stück weiter in unserer Dreierkette angekommen, vielleicht ist Burcu noch mehr Unruheherd beim Gegner als in den letzten Begegnungen und vielleicht schütteln Trimmel und Köhn ja mal wieder einen unwiderstehlichen Standard aus dem Fußgelenk und auf den Rängen brennt's auch ohne Bengalos - auf dass wir am Samstag als Sieger vom Platz gehen!

15. Februar: Schluss mit der Schönrederei

Rani Khedira (1. FC Union Berlin, m.) behauptet sich im Zweikampf gegen Luka Vušković (Hamburger SV, r.) und Nicolai Remberg (Hamburger SV). © Christian Charisius/dpa Icke: 2:3 beim HSV verloren. Kann mal passieren. Aber nicht so und mit der Vorgeschichte. Im Jahr 2026 haben wir noch kein einziges Spiel gewonnen. Hätten wir nicht in 2025 ein Polster aufgebaut, stünden wir jetzt im dicksten Abstiegskampf. Von Baumgart und Heldt hört man Woche für Woche: "Wir haben einen guten Kader" oder "Ich habe heute viel Gutes gesehen". Und trotzdem gibt’s nie einen Dreier. Spielerische Weiterentwicklung? Völlige Fehlanzeige. Dabei beginnt das Spiel in Hamburg für uns traumhaft. Wir haben alles im Griff, setzen den HSV unter Druck und bekommen in der 28. Minute einen Elfer, den Querfeld sicher versenkt. Alles schick. Unser Glück hält aber nur sieben Minuten an. Dann passen wir hinten nicht auf und es steht 1:1. Der HSV übernimmt das Zepter. Dann aber kommt die 2. Minute der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Wir kontern und Ilic läuft ganz allein auf das HSV-Tor zu. Der Hamburger Keeper verschätzt sich auch noch und muss Ilic passieren lassen. Nun kann Ilic das 2:1 machen. Er muss nur noch ins leere Tor schießen. Ihr ahnt es. Ilic schießt vorbei. Das ist unfassbar. Eins der Tore, wo wir früher sagten, dass macht die Oma mit 40 Fieber. Es passt aber zu unserer Situation, aber eben auch zu Ilic, unserem Null-Tore-Stürmer – bis zu diesem Zeitpunkt. Aber damit noch nicht genug. Im Gegenzug macht der HSV das 2:1. Sie kontern jetzt uns aus. Nsoki läuft auf rechts mit seinem Gegenspieler mit. Auch vom Tempo kann er mithalten. Die Mitte haben wir gedeckt. Alles gut. Und plötzlich entschied sich Nsoki nach innen zu ziehen und unserer Mitte zu "helfen". Völlig unnötig. Und die rechte Flanke war dann natürlich frei. Und natürlich kam der Ball auf halbrechts zurück und Capaldo versetzte uns mit dem 2:1 den Halbzeit-KO. Wir schauten uns alle entsetzt an. Innerhalb von 60 Sekunden unsere sichere Führung verspielt und selber eins gefangen. Und jetzt warteten alle darauf, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Das Baumgart-Donnerwetter in der Kabine dürfte es gegeben haben. Aber Pustekuchen. Wir werden noch schlechter. Wackeln in der Abwehr, kaum ein einfacher Pass landet noch beim Mitspieler. Selbst Rönnow strahlt nicht die gewöhnte Souveränität aus. Die Hamburger übernehmen das Spiel. Kaum jemand gibt noch einen Pfifferling auf uns. Zu schlecht spielen wir Fußball. Eine halbe Stunde vor Schluss versucht Baumgart mit Skarke und Burcu noch einmal einen Glückstreffer. Wird auch nichts. Ein Pfosten-Freistoß von Köhn lässt uns kurz aus der Lethargie erwachen. In der 82. Minute macht dann der HSV den Deckel drauf. Querfeld lässt sich durch einen Bauerntrick düpieren und Nsoki trabt im lockeren Galopp nebenher und greift nicht ein. Es steht 3:1. Und nun passiert doch noch etwas Unerwartetes. Baume bringt Schäfer und Burke gleich eine Minute (83.) später. Und der Ruck – den alle schon zum Anfang der Halbzeit sehen wollten, der geschah jetzt. Aber es reichte nicht mehr. In der 89. Minute konnte Ilic zwar noch auf 2:3 verkürzen. Trotz sieben Minuten Nachspielzeit, erreichten wir nicht Zählbares mehr. An diesem Tag nicht. Ilic erzielte damit sein erstes Tor in der Bundesliga-Saison. Aus dreieinhalb Metern köpfte er ziemlich frei ins Tor. Hätte er den auch nicht gemacht, hätte er wohl Schwierigkeiten bei der Einreise in Köpenick gehabt. Was aber an diesem Tag Rönnow, Querfeld, Doekhi (auch er mit Unsicherheiten) und Nsoki in der Abwehr anboten, war einfach schlecht. Auch Kemlein mit etlichen Wacklern. Ansah und Jeong gelang kaum einmal etwas. Ilic kämpfte wenigstens noch wie ein Berserker. Seine Chancen-Verwertung bleibt aber – trotz dem Tor – eine Katastrophe. Trimmel, Khedira und Köhn erreichten noch halbwegs eine normale Form. Wer das Spiel sah, der glaubt Hotte ("Wir haben einen guten Kader") und Baume ("Ich habe viel Gutes gesehen") nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn, uns selbst alles schön zu reden. Wir haben eine Krise. Wir spielen schlechten Fußball. Unsere Fehler-Quote ist viel zu hoch. Unsere ehemals sichere Abwehr wackelt. Gewinnen können wir in diesem Jahr auch nicht mehr. Und dass sich das im nächsten Spiel gegen Leverkusen ändert, kann ich kaum glauben. Und es würde Sinn machen, zu hinterfragen, ob wir die sportliche Situation des Gesamt-Kaders mit seinen Möglichkeiten - im Sommer 2025 und auch jetzt zur Winterpause - richtig eingeschätzt haben. Ich möchte vermuten, wir haben einige Dinge zu rosig betrachtet. Spieler-Persönlichkeiten fehlen uns. Im Angriff haben wir uns verplant. Die Qualität reicht einfach nicht. Wir können nur die Hoffnung haben, dass wir jetzt eine ehrliche Selbst-Reflektion betreiben und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Noch haben wir Zeit. Eben auch, weil die Bundesliga, bis auf unseren Gegner, komplett für uns spielte. Wir haben immer noch ein kleines Polster. Aber eben auch ein trügerisches. Eisern.

13. Februar: Auswärts in Hamburg: mit Mut und Entschlossenheit zu drei Punkten

In der Hinrunde trennten sich Union Berlin und der Hamburger SV 0:0. © Soeren Stache/dpa Unionfux: So langsam wird's ernst - wenn auch nicht superernst, denn wir befinden uns schon ein wenig in einer Krise, wenn auch in keiner Superkrise. Unsere Tabellenposition ist komfortabel, aber trügerisch, denn die untere Hälfte des Tableaus ist zusammengerückt. Vier Punkte aus sechs Spielen, nur Heidenheim, Bremen und Frankfurt sind nach der Winterpause schlechter, Mainz holt im gleichen Zeitraum dreizehn Punkte. So langsam müsste man mal wieder gewinnen, warum nicht beim direkten Kontrahenten HSV? Da wäre es hilfreich, wenn die Mannschaft zu null spielen würde, so geschehen beim letzten Sieg und Auswärtserfolg in Köln, das wäre auch gleichbedeutend mit dem Umstand, nicht abermals einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Während die Abwehr nach dem Ausfall von Diogo Leite sich vorerst von selbst aufstellt (Nsoki ersetzt den Portugiesen), darf man auf die schon übliche Rotation in Mittelfeld und Angriff gespannt sein - die allerdings zuletzt anscheinend mehr Unruhe als Stabilität hervorbrachte. Aber wenn man schon rotiert, dann könnte ja Alex Kral eine Startelfchance kriegen, der zuletzt mehrfach aufblitzen ließ, dass er offensiv was bewirken kann. Und vorne? Die letzten echten Stürmertore schoß Ljubicic, der an Düsseldorf ausgeliehen ist. Kein Ansah, kein Burke, kein Ilic, kein Skarke, deswegen wird die Aufstellung im Angriff möglicherweise eher von einem Abzählreim bestimmt als vom Trend, unmöglich, da was einigermaßen seriös vorauszusehen. Gerade für Trainer Steffen Baumgart ist die Partie gegen den HSV immer noch etwas Besonderes, immerhin war das sein letzter Herzensverein, nach dem 1. FC Köln und vor dem 1. FC Union, was die Hamburger aber nicht daran hinderte, ihn vor die Tür zu setzen, da wäre ein Auswärtssieg das richtige Ätsch und der Beweis, dass wir alle "klar geblieben“ sind, wasauchimmer das heißen mag - Hauptsache, Baumgart weiß das und kann es auch gewinnbringend umsetzen. Unser letztes Auswärtsspiel beim HSV, besser gesagt, eigentlich das einzige (wenn man von der torlosen Drittliga-Begegnung mit der Zweitvertretung im März 2007 absieht), ist auch schon einige Jahre her, nach Toren von Joshua Mees (mittlerweile bei Preußen Münster) und Suleiman Abdullahi (seit einem Jahr ohne Vertrag, nach einem erfolglosen Engagement beim IFK Göteborg) hieß es seinerzeit in letzter Sekunde 2:2 - und war entscheidend, was unseren knappen Aufstieg anging, insofern sind wir noch ungeschlagen auf des Gegners Platz. Hat zwar nichts zu sagen, aber ist auch nicht gerade ein negatives Vorzeichen. Mal sehen also, was wir diesmal im Volksparkstadion zuwege bringen, möglich ist alles, entscheidend wird die Tagesform sein - ja, ich weiß, alles phrasenschweintauglich, aber so sieht's nun mal aus. Unbestritten ist, dass wir so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur kommen müssen, es gibt keine besseren Argumente als Punkte. Nur ordentlich mitspielen wird da nicht reichen, einfach nur vorhanden sein ist schlicht zu wenig. Wir sind, Dino hin oder her, nun mal der alteingesessene Bundesligist, die Bundesligaerfahrung ist momentan auf unserer Seite, das müssen wir zeigen, auf den Platz bringen, umsetzen und zwar vom Anpfiff an. Ja, das sagt und schreibt sich leichter als getan und es sind die beinahe immer gleichen Binsenweisheiten, doch schlussendlich geht es nun mal darum, tiefstapeln bringt gerade gar nichts. Also, selbstbewusst statt selbstzufrieden zum Aufsteiger und auf Sieg gespielt, sich einfach ein bisschen mehr Luft verschaffen vor dem nächsten Heimspiel gegen Leverkusen, eine echte Krise braucht kein Mensch: first we take Hamburg - auf geht's!

9. Feburar: Ist es das wirklich wert?

Am Freitag hatten sich die Unioner eine Choreo einfallen lassen. © Soeren Stache/dpa Icke: Zum Geburtstagsspiel gegen die Frankfurter Eintracht hatten sich Unioner wieder eine wirklich tolle Choreo einfallen lassen. Inklusive genehmigten Feuerwerk außerhalb des Stadions. Das fanden wohl alle toll, die das sahen. Und dann kam der vermeintliche Höhepunkt. Das ganze Stadion wurde in ein Meer von Fackeln getaucht. Meine erste Schätzung von 80 Fackeln war völlig falsch. Experten zählten wohl über 400 Stück. Das macht laut Strafen-Katalog allein 400.000 Euro Strafe. Das reicht aber nicht. Bei Spielunterbrechungen über 5 Minuten (wir hatten 7 Minuten) wird generell verdoppelt. Ergo liegen wir schon bei einem Strafgeld von 800.000 Euro. Und als Vize-Meister (nur Frankfurt zahlte letzte Saison mehr, wie wir) der Bundesliga bei Pyro-Strafen - sind wir ein enormer Wiederholungstäter. Milde und/oder Nachsicht ist hier mitnichten zu erwarten. Eher das Gegenteil. Wir erwarten also in naher Zukunft eine Strafzahlung zwischen 800.000 € und 1 Million Euro. Da meistens mehrere Spiele zusammengefasst werden, erscheint die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass nicht nur die Strafe sehr hoch ausfallen wird, sondern erstmals bei uns die Millionengrenze erklommen wird. Und an dieser Stelle drängt sich zwingend die Frage auf – ist es uns das wirklich wert? Oder überschreiten wir gerade wieder eine Grenze, die man nicht überschreiten darf? Würden wir das privat auch so machen? Man stelle sich vor, ein runder Geburtstag steht privat vor der Tür. Man wohnt aber eben nicht allein. Trotz Eigentumswohnung gab in der Vergangenheit schon reichlich Ärger, weil man selbst auf dem Balkon grillte. Jetzt kommt die große Party und grillen wir wieder auf dem Balkon? Nehmen wir Ordnungsamt, Polizei und Geldstrafen in Kauf, so wir ganz allein - alle Konsequenzen uns selbst aufbürden? Oder ist es nur geil bei Union, weil der Verein ja sowieso für andere bezahlen muss? Wir haben mit dieser Aktion das Maß des Erträglichen klar und deutlich überschritten. Und hier sei eine Frage an das Präsidium und den Aufsichtsrat des 1.FC Union gerichtet. Wussten die beiden obersten Gremien des Vereins von dieser doch arg überteuerten Feuer-Show? Wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, so haben sie wohl gegen die eigene Satzung verstoßen. Da heißt es gleich in § 2 / Abs. 3 „Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet werden.“. Bewusst in Kauf genommene Strafgelder in Höhe von etwa 1 Million Euro sollten nicht dazu gehören. Verstärkt wird diese Aussage noch einmal mit dem § 25 / Abs 2 „Das Wirken des Präsidiums hat sich am Interesse des Vereins, dem Vereinszweck und den gesetzlichen Vorschriften auszurichten.“. Das Interesse des Vereins könnte man noch durchgehen lassen. Nicht aber dem Zweck unseres Vereins (der sollte nach wie vor etwas mit Sport zu tun haben) und schon gar nicht den gesetzlichen Vorschriften. Das wird in unserer Satzung in § 5 Abs. 2 geregelt. Hier unterwerfen wir uns der Satzung des DFB, nachdem Pyrotechnik im Stadion strafbar ist. Da gibt’s auch nichts zu diskutieren. Unsere Satzung ist unsere Verfassung. Und an die haben sich alle zu halten. Auch das Präsidium und auch der Aufsichtsrat! Nicht nur der Fan und das Mitglied. Das Erreichen von Millionen-Strafen an einem einzigen Tag oder auch nur dessen Androhung durch bewusstes Inkaufnehmen der möglichen Konsequenzen … ist einfach nur irre. Ich werde das als Mitglied unseres Vereins nicht so einfach hinnehmen, dass hier auch mein Geld buchstäblich mit verbrannt wird. Und der gesunde Menschenverstand suggeriert mir, dass denken viele so. Eisern.