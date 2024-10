Champions-League-Klub lockt: Neuer Job für Ex-Union-Held Urs Fischer?

Urs Fischer (58) stand bei Union Berlin über fünf Jahre an der Seitenlinie. © Andreas Gora/dpa

Die eiserne Erfolgsgeschichte ist eng mit dem Schweizer verbunden. In seiner Premierensaison schaffte der 58-Jährige gleich den Aufstieg, führte Union in den folgenden Jahren erst in die Conference League, dann in die Europa League und schließlich gar in die Champions League.

Vergangene Saison fand die Ära Fischer mit einer Negativ-Serie von 14 Spielen ohne Sieg, davon 13 Niederlagen, ein vorzeitiges Ende. Nur mit Ach und Krach sicherte der Kult-Klub noch den Klassenerhalt.

Während Union sich wieder gefangen hat, ist es um den Schweizer still geworden. Er ist weiterhin ohne Verein. Das könnte sich im neuen Jahr ändern.

Klar ist: Bis zur Winterpause steht beim Meister Interimstrainer Raphael Wicky (47) an der Seitenlinie. Danach soll ein anderer übernehmen.

Der Traditionsklub kann mit der Champions League locken, ist nach zwei Spielen allerdings Letzter. Auch in der heimischen Schweizer Super League steht YB am Tabellenende. Bringt Fischer Bern wieder auf Kurs? Abwarten!