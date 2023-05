Christian Streich adelt Union Berlin: "Defensiv eine der besten Mannschaften in ganz Europa"

Union Berlin feiert einen Treffer beim 4:2 gegen Freiburg. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Ehre, wem Ehre gebührt, das werden sich auch die Spieler von Union Berlin denken. Durch das 4:2 im Sechs-Punkte-Spiel vom letzten Wochenende gegen den SC Freiburg stehen die Eisernen dicht vor der Qualifikation für die Königsklasse.

Einer der Gründe für die beste Bundesliga-Saison der Unioner Vereinsgeschichte ist die bärenstarke Defensive. Die gute Abwehr war auch Freiburg-Trainer Christian Streich nicht verborgen geblieben.

Der 57-Jährige sagte nach der Niederlage an der Alten Försterei: "Sie sind so stabil. Und defensiv ist es eine der besten Mannschaften in ganz Europa."

Damit hat Streich nicht ganz unrecht. So stehen die Berliner in der Bundesliga auf dem ersten Platz, zumindest was die Defensive angeht.

Gemeinsam mit dem FC Bayern hat die Elf von Trainer Urs Fischer (57) die beste Abwehr der Liga vorzuweisen. Nach 32 Spieltagen kassierte Union erst 34 Gegentore.