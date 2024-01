Ciao Hauptstadt: Union Berlin legt Bonucci keine Steine in den Weg

Für Leonardo Bonucci (36, rechts) geht das Gastspiel in Berlin früher zu Ende als eigentlich gedacht. © David Inderlied/dpa

Was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hat, wird nun tatsächlich Realität. Union Berlin gibt dem Wechsel von Leonardo Bonucci in die Türkei statt.

Der 36-Jährige soll am Mittwoch nach Istanbul fliegen, um dort den Vertrag zu unterschreiben.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano (30) am Dienstagabend auf X twitterte, haben sich Bonucci und der Vorjahresvierte aus der Bundesliga auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Somit sind die Köpenicker einen ihrer Großverdiener los und Bonucci kann bei Fenerbahce Istanbul einen neuen Anlauf wagen. In der ersten Saisonhälfte brachte es der Italiener ohnehin nur auf zehn Pflichtspiele.

Im Hinblick auf die im Sommer anstehende Europameisterschaft hatte Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti (64) dem 36-Jährigen einen Wechsel nahgelegt.