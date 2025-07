Das kennt man doch: So sieht Unions neues Heimtrikot aus

Alles in Kürze

Die gute Nachricht mit Blick auf den Stadtrivalen Hertha BSC: Probleme mit der DFL sind nicht zu befürchten. Auch auf der Hinterseite deuten sich die Querstreifen an.

Optisch ist die neue Spielkleidung aber auch ohne Nostalgie ein Hingucker. Die Eisernen halten das Trikot schlicht. Sowohl das Adidas-Emblem als auch der Sponsor sind in Weiß gehalten. Ebenso wie die Adidas-Streifen, die auf dem roten Ärmel besonders hervorstechen.

Von der Champions League konnte man damals nicht mal träumen. 2008 spielte Union noch in der Regionalliga beziehungsweise in der heutigen 3. Liga . Der Rest ist Geschichte.

In der neuen Spielzeit setzen die Köpenicker wie schon in der Saison 2022/2023 auf rot-weiß gestreifte Spielkleidung. Diesmal allerdings im Querformat.

Ganz genau betrachten können die Eisernen das Trikot erstmals am Samstag beim Testspiel gegen Espanyol Barcelona in der Alten Försterei (15.30 Uhr). Auch die Frauen laufen bei ihrem Test bei Pogon Stettin in Rot-Weiß auf.



Fans können das neue Trikot für 99,95 Euro schon jetzt kaufen - online oder in allen Union-Zeughäusern.