Dämpfer für Union Berlin: Aufholjagd gegen Gladbach kommt zu spät

Andrej Ilic (l.) stellt aus elf Metern den Anschluss für Union Berlin her. © Andreas Gora/dpa

Die Hausherren fanden erst in der zweiten Halbzeit so richtig ins Spiel und starteten mit viel Schwung eine Aufholjagd. Allein in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte strahlte der FCU mehr Gefahr aus, als in der gesamten ersten.

Die Köpenicker schnürten die Seoane-Truppe am und im eigenen Sechszehner förmlich ein und wurden für den Dauerdruck belohnt. Tim Kleindienst schubste Tom Rothe im Strafraum und Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt.

Den fälligen Elfmeter verwandelte Andrej Ilic sicher zum Anschlusstreffer in der 63. Minute. Der Serbe feierte sein Startelfdebüt in der ausverkauften Alten Försterei.

Zu mehr reichte es am Ende aber nicht, denn die Köpenicker mussten einem Zwei-Tore-Rückstand aus Durchgang eins hinterherlaufen. Besonders auf den Flügeln zeigte sich die Baumgart-Truppe sehr anfällig.

Robin Hack setzte sich auf links durch und bediente Lukas Ullrich in der Strafraummitte. Der gebürtige Berliner fackelte nicht lange und donnerte die Pille nach zehn Minuten humorlos in die Maschen - dieser Treffer dürfte dem Ex-Herthaner besonders gut geschmeckt zu haben.