Das gab es in der Bundesliga noch nie: Bei diesem Klub können Fans im Stadion schlafen

Berlin - Eisernartige Aktion: Union Berlin zeigt mal wieder, dass sie ein spezieller Klub sind. Fans haben die Möglichkeit sich einen Kindheitstraum zu erfüllen. Sie können im Stadion schlafen. Das gab es so noch nie in der Bundesliga !

So lässt es sich aufwachen. © Hometogo

Möglich macht es Hauptsponsor HomeToGo. Mitten in der Alten Försterei entsteht eine Ferienwohnung für zwei - mit traumhaftem Blick auf das Spielfeld.

Einen stolzen Preis müssen die Union-Anhänger nicht hinblättern. Die ganze Aktion ist kostenlos. Allerdings kommt auch nicht jeder in den Genuss. Diesen einzigartigen Schlafplatz gibt es nur zu gewinnen - für die beiden Heimspiele gegen Werder Bremen am 32. Spieltag (3. Mai) und Heidenheim am 33. Spieltag (10. Mai).

Alles, was Interessierte dafür tun müssen, ist einen guten Grund finden, warum gerade sie einmal in der Alten Försterei übernachten sollten.

Die Gewinner (2x2 Personen) wachen dann nicht nur am Spieltag direkt im Stadion auf, sondern bekommen am Abend vorher noch eine exklusive Führung. Geduscht wird in der Schiedsrichterkabine.