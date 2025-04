Das hatte keiner auf dem Zettel: Union schnappt sich Bundesliga-Star

Verschwunden in der Spielertraube: Burke (l.) feiert wieder einmal einen Last-Minute-Treffer. © Tom Weller/dpa

"Ich möchte nicht so viel über Verträge und Verhandlungen reden, weil es nicht mein Ding ist. Ich werde in den letzten Spielen alles geben und werde jeden Moment genießen. Dann sehen wir mehr am Ende der Saison", sagte Burke zuletzt in einer Medienrunde.

Der Angreifer kennt die Bundesliga bestens, wechselte bereits 2016 als Talent zu RB Leipzig, verließ die Sachsen aber bereits nach einem Jahr wieder und schloss sich West Bromwich an. Es begann eine wahre Odyssee, ehe es ihn vier Vereine (darunter Celtic Glasgow, Alaves, Millwall) und drei Leihen später 2022 zu Werder verschlug.

Doch auch in Bremen hatte Burke Anlaufschwierigkeiten. Zweimal wurde der Fanliebling bereits verliehen, ehe er in der Rückrunde plötzlich aufblühte und sich für mehr empfahl. Nun aber führt sein Weg in die Hauptstadt. Noch am heutigen Mittwoch könnte die finale Unterschrift folgen.

Brisant: In zwei Wochen kann er erstmals bei seinem neuen Arbeitgeber vorspielen. Dann ist Werder, die noch gute Chancen auf Europa haben, an der Alten Försterei zu Gast.