Die Serie A lockt: War das Leites letztes Spiel für Union?

Berlin - Was für ein bitterer Nachmittag für Diogo Leite (27): Eigentor und angeschlagen vom Platz. Die Eisernen hatten sich für den zweiten Durchgang bei Hoffenheim viel vorgenommen. Kaum rollte der Ball wieder, traf Leite dann auch - ins falsche Tor.

Diogo Leite (27) stand gegen Hoffenheim in der Startelf. © Soeren Stache/dpa

Nach 75 Minuten nahm ihn Steffen Baumgart (54) vorzeitig runter. Mit bandagierten Oberschenkel sah der Portugiese von der Bank aus, wie sich Union Berlin mit 1:3 bei Hoffenheim geschlagen geben musste.

"Ich kann nichts genaues sagen, außer dass er untersucht wird. Wir hoffen, dass es nicht gravierendes ist", äußerte sich Baumgart mit Blick auf die Verletzung.

So oder so: Es könnte Leites letztes Spiel für die Eisernen gewesen sein. Sah es eigentlich nach einem Verbleib aus, könnte ein Winter-Wechsel nun doch wieder zum Thema werden. Lazio Rom macht offenbar Ernst.

Der Serie A-Klub sei in direkten Gesprächen mit dem Portugiesen, berichtet Sky. Eine Einigung soll es demnach aber noch nicht geben.

In Italien ist man da allerdings optimistischer. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio soll der Abgang kurz bevorstehen. Die Ablöse: 2,5 Millionen Euro. Es wäre die letzte Gelegenheit für Union noch einmal Kasse zu machen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus.