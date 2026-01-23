Neuer Interessent: Macht dieser Union-Star doch noch den Blitz-Abflug?

Im Sommer war Diogo Leite DAS Dauerthema bei Union Berlin. Jetzt könnte ein Winter-Abgang wieder realistischer werden. Lazio Rom soll Interesse haben.

Berlin - Nimmt das Dauerthema von vergangenem Sommer wieder Fahrt auf? Eigentlich sah es so aus, als würde Unions Bollwerk auch über den Winter hinaus halten. Jetzt könnte aber doch noch Bewegung reinkommen. Bei Diogo Leite (27) hat ein neuer Verein seinen Hut in den Ring geworfen.

Beide Verträge laufen aus: Union könnte am Ende der Saison Diogo Leite (27, 2.v.l) und Danilho Doekhi (27) ablösefrei verlieren.  © Tom Weller/dpa

Wie der Kicker berichtet, zeigt nun auch Lazio Rom Interesse. Demnach soll Lazio den Portugiesen intensiv beobachten, ein Angebot soll bislang aber nicht in Köpenick eingegangen sein.

Der Grund für die Zurückhaltung: Erstmal muss offenbar Platz geschaffen werden. Konkret heißt das, dass ein Abnehmer Alessio Romagnoli (31) gefunden werden muss. Zieht es den Abwehrspieler nach Katar zu Al-Sadd, könnte Leite seinen Platz einnehmen.

Für Union Berlin wäre es die letzte Gelegenheit mit Leite, den die Eisernen einst für sieben Millionen Euro verpflichtet haben, noch Kasse zu machen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus.

1. FC Union Berlin Schlägt Union Berlin noch auf dem Transfermarkt zu?

Verlängern wird Leite wohl kaum, liebäugelte der Verteidiger schon während der Vorbereitung stark mit einem Abgang. Ein Verkauf kam allerdings nicht zustande. Auch bislang sah alles nach einem erneuten Verbleib aus, außer Fenerbahce Istanbul, AC Florenz oder eben Lazio Rom machen nun wirklich Ernst.

Leite kam 2022 zu Union Berlin, zunächst auf Leihbasis, dann fest.  © Harry Langer/dpa

Union Berlin hat Ersatz für Danilho Doekhi schon geholt

Ein passender Ersatz ist zumindest schon da: Hoffenheim-Leihgabe Stanley Nsoki (26) zeigte mit seiner tollen Vorlage in Stuttgart, dass mit ihm zu rechnen ist. Notfalls auch auf einer anderen Position.

Auch für den drohenden ablösefreien Abgang von Danilho Doekhi (27) ist man in Köpenick vorbereitet. Mit Abwehrkante Zeno van den Bosch (22) ist der passende Ersatz gefunden worden. Der Belgier wechselt ablösefrei zur neuen Saison an die Spree.

