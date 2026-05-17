Doch nicht Eichner? Dieser Trainer ist Union Berlins Wunschlösung

Berlin - Folgt ein Schweizer auf Eta? Mit einem durchaus eindrucksvollen 4:0 gegen Augsburg gelang Marie-Louise Eta (34) als erste Trainerin der Bundesliga zum Saisonfinale mit Union Berlin auch der erste Heimsieg. Es war ihr letzter Auftritt bei den Herren. Zur neuen Saison übernimmt die 34-Jährige die Frauenmannschaft.

Mauro Lustrinelli (50, r.) feiert sensationell die Meisterschaft in der Schweiz. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Jetzt kann die Suche nach einem Nachfolger intensiviert werden - und die Eisernen haben offenbar auch schon einen Favoriten ins Auge gefasst: Meistertrainer Mauro Lustrinelli (50) soll es werden!

Bislang galt vor allem der scheidende KSC-Coach Christian Eichner (43) als aussichtsreicher Kandidat. Auch Ex-Bremen-Coach Horst Steffen (57) wurde in den Medien hoch gehandelt.

Die Wunschlösung ist aber offenbar Lustrinelli. Wie der Kicker und Sky berichten, sollen sich Manager Horst Heldt (56) und Präsident Dirk Zingler (61) in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 50-Jährigen befinden.

Sein Bewerbungsschreiben ist eindrucksvoll: Mit dem FC Thun stieg er erst auf und führte den kleinen Klub als Aufsteiger gleich zur Meisterschaft in der Schweiz. Ein absolutes Fußballmärchen. Otto Rehagel (87), dem dieses Kunststück 1998 mit Kaiserslautern gelang, lässt grüßen.

Jetzt soll Lustrinelli auch Union weiterentwickeln. Aber tauscht er Bundesliga gegen Champions League ein? Das Profil passt zumindest: Die Köpenicker wollen einen Trainer, der fließend Deutsch spricht, auf junge Spieler setzt, sowie auf einen aktiven, mutigen Spielstil vertraut.