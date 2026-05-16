Union-Gala zum Eta-Abschied: Schiedsrichter kämpft mit Tränen und macht La-Ola-Welle vor Fans

Berlin - Das sieht man ganz selten! Interimstrainerin Marie-Louise Eta hat sich mit einem eindrucksvollen Sieg verabschiedet. Union Berlin schlägt den FC Augsburg zum Saisonfinale mit 4:0 (1:0). Ein versöhnliches Ende einer doch verkorksten Saison. Die Welle vor den Fans machte dann aber der Schiedsrichter!

Geht doch: Die Union-Stars verabschieden sich mit einer Vier-Tore-Gala in die Sommerpause. © Soeren Stache/dpa

Den Klassenerhalt hatten die Eisernen schon vor zwei Wochen eingetütet, emotional wurde es aber bereits weit vor Anpfiff, denn das Spiel stand ganz im Zeichen von Abschied nehmen.

Neben den Union-Stars um Diogo Leite, Danilho Doekhi und Alex Kral, sowie Eta, die zur neuen Saison wie geplant die Frauenmannschaft übernimmt, stand auch der Schiedsrichter schon im Vorfeld im Mittelpunkt.

Für Patrick Ittrich (47) war es sein letztes Spiel. Nach 100 Zweitligaspielen und 94 Bundesligaspielen gibt der beliebte Schiri die Pfeife ab. Gerührt nahm er die Blumen entgegen, kämpfte vor und nach dem Spiel mit den Tränen und dürfte den Einlauf besonders genossen haben. Mit ihm an seiner Seite: seine jüngste Tochter.

Tolle Szene: Erst zeigte ihm Christopher Trimmel als Abschiedsgeschenk scherzhaft die Rote Karte, dann holte sich der Unparteiische den verdienten Applaus. Er machte vor dem Publikum in der Alten Försterei die Welle. "Ich bin nicht traurig, einfach nur gerührt", sagte Ittrich mit Tränen in den Augen bei Sky.