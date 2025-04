Doch wieder zurück zu Union? Warum der Gosens-Transfer plötzlich wackelt

Problem: Die Kaufpflicht stellt sich etwas komplizierter dar. Spiele werden erst dann angerechnet, wenn Gosens auch mindestens 45 Minuten spielt, berichtet der Berliner Kurier . Heißt: Kurzeinsätze wie zuletzt in der Conference League zählen nicht.

"Das sollte nicht mehr ganz so lange dauern", sagte Gosens noch Anfang April im Kicker-Interview . Das war allerdings noch vor der Verletzung.

Der deutschen Nationalspieler leidet an einer Knieprellung, konnte die letzten vier Spiele, drei in der Liga, eins in der Conference League, nur zuschauen. Immerhin feierte Gosens im Viertelfinal-Rückspiel gegen zuletzt NK Celje sein Comeback - jedoch nur für neun Minuten.

Bei Florenz hat Gosens sein Glück gefunden. © Massimo Paolone/LaPresse/AP/dpa

Bislang steht der 30-Jährige bei 26 Pflichtspielen (mit mindestens 45 Minuten Einsatzzeit) von 43 möglichen seit seinem Blitz-Wechsel. Er steht damit bei 60,5 Prozent. Wäre die Saison jetzt vorbei, würde die Kaufpflicht also knapp greifen.

In der Liga aber sind noch sechs Spiele zu gehen (aufgrund des Todes von Papst Franziskus fiel die Partie gegen Cagliari aus), hinzu kommt noch das Halbfinale in der Conference League. Bei einem möglichen Finaleinzug könnten also noch neun Spiele hinzukommen. Fünf davon muss Gosens über mindestens 45 Minuten absolvieren.

Kurios: Der Erfolg in Europa könnte Gosens noch zum Verhängnis werden. Zählte nur die Liga, wären die Sorgenfalten weg. In der Serie A kommt er bislang auf eine Startelfquote von 76 Prozent, während es in der Conference League nur 20 Prozent sind.

Doch auch wenn die Kaufpflicht in Höhe von 7,5 Millionen Euro nicht greifen sollte, steht einer Zukunft bei der Fiorentina wohl nichts im Wege. Laut Gazzetta dello Sport haben die Italiener vor, ihn auch ohne Kaufpflicht zu verpflichten. Dann könnte allerdings noch einmal nachverhandelt werden.