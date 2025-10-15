Droht Union der nächste Umbruch? "Berliner Mauer" könnte bröckeln

Berlin - Im vergangenen Sommer hat Union Berlin die Offensive umgebaut. Ein ähnlicher Umbruch könnte jetzt erneut auf die Eisernen zukommen. Diesmal droht das Prunkstück zu zerfallen.

Diogo Leite (26, l.) und Danilho Doekhi (27) bilden bereits seit 2022 ein schlagkräftiges Duo in der Innenverteidigung von Union Berlin. © Tom Weller/dpa

Nach Informationen von Bild sollen die Verträge von gleich sieben Kickern An der Alten Försterei im Sommer auslaufen und davon ist diesmal vor allem die Defensive betroffen.

Insbesondere das schlagkräftige Innenverteidiger-Duo Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (26) steht nun endgültig vor einem Abgang, sollten sie sich nicht doch noch für eine Vertragsverlängerung entscheiden.

Beide wurden bereits in der vergangenen Transfer-Periode mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Besonders Leite stand kurz vor dem Abschied, absolvierte weite Teile der Vorbereitung nicht mit der Mannschaft.

Inzwischen ist er wieder Teil des Teams, aber schon im Winter könnte sich ein neues Transfer-Theater anbahnen. Zumal die Köpenicker unter Zugzwang stehen, will man seine Kronjuwelen nicht im Sommer ablösefrei verlieren.