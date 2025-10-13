Gute Zeiten, schlechte Zeiten bei Union Berlins Exil-Stürmern

Berlin - Im Sommer haben drei Stürmer Union Berlin verlassen: Wie schlagen sich Benedict Hollerbach (24) und Co. bei ihren neuen Vereinen?

Benedict Hollerbach (24, l.) hat einen frustrierenden Start bei Mainz 05 hingelegt. © Torsten Silz/dpa

Bei den Eisernen herrschte seit zwei Spielzeiten eine echte Torflaute. Auch deswegen erfolgte ein Umbruch im Angriffszentrum.

Hollerbach ließen die Köpenicker aber sicher nur ungern ziehen, denn er war besonders in der vergangenen Spielzeit, mit oftmals wichtigen Toren, so etwas wie ihre Lebensversicherung.

Der 24-Jährige entschied sich, ein Angebot von Mainz 05 anzunehmen, wohl auch, weil der FSV sich fürs internationale Geschäft qualifizierte. Sportlich läuft es für "Holler" aber bislang alles andere als rund.

Für die 05er absolvierte er bislang lediglich 77 Minuten in der Bundesliga, was auch an einer Muskelverletzung lag, die ihn gleich zu Saisonbeginn ausbremste. Eine Torbeteiligung konnte der flinke Angreifer noch nicht verbuchen, aber die Saison ist ja noch jung.

Besser sieht es da schon bei Kevin Volland (33) aus, der im Sommer zu seiner alten Liebe 1860 München zurückkehrte und in der 3. Liga einen guten Start hinlegte.