Endspiel für Bjelica? Union zum Siegen verdammt!

Nenad Bjelica (52) steht unter Druck. Nach Saisonende soll für den Kroaten bei Union Berlin schon wieder Schluss sein.

Unter der Woche berichtete der Kicker vom bevorstehenden Aus des Übungsleiters. Selbst bei Klassenerhalt sollen sich die Wege trennen.

Offenbar soll gar nach dem 0:0 in Gladbach über eine vorzeitige Trennung diskutiert worden. So könnte der Abstiegskrimi bei einer Niederlage womöglich das letzte Spiel für Bjelica gewesen sein.

Dem 52-Jährige lässt die ganze Diskussion um seine Person kalt. "Diese Themen haben wir überhaupt nicht besprochen. Ich kann nicht beeinflussen, was berichtet wird. Ich kann nur beeinflussen, wie ich meine Mannschaft vorbereite", so Bjelica.

Und das heißt drei Punkte! Nur wie soll das mit der Harmlosigkeit vor dem Kasten gelingen? In den letzten fünf Spielen erzielte Union nur ein einziges Tor, den Ehrentreffer zum 1:5 gegen Bayern.

So komisch es angesichts der Torflaute auch klingt, wollen sie an die Leistung bei der Nullnummer in Gladbach anknüpfen. "Eigentlich müssen wir nur die Arbeit so machen wie in Gladbach und versuchen, das Glück vor dem Tor zu provozieren. Nur mit harter Arbeit auf dem Platz kannst du dieses Glück provozieren."