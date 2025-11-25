Ex-Union-Coach vor Sprung in die Premier League?

Berlin - Es wäre sicherlich auch eine reizvolle Aufgabe für Urs Fischer (59), aber nicht der einstige Erfolgs-Coach von Union Berlin , sondern sein glückloser Nachfolger Bo Svensson (46) soll in der Premier League gehandelt werden.

Urs Fischer (59, l.) und Bo Svensson (46) haben beide Union Berlin trainiert, der Däne wird jetzt als neuer Coach von Leeds United ins Spiel gebracht. © Andreas Gora/dpa

Und zwar als Nachfolger des aktuell mindestens genauso leidgeprüften Daniel Farke (49), der englischen Medienberichten zufolge nach der fünften Pleite in den vergangenen sechs Spielen bei Leeds United auf der Kippe stehen soll.

Den Kredit vom geglückten Aufstieg ins englische Fußballoberhaus hat der Deutsche an der Elland Road offenbar schon wieder verspielt. Am vergangenen Wochenende musste er im eigenen Stadion demnach auch vor einem zornigen Fan geschützt werden.

Angeblich sollen ihm die Verantwortlichen eine Frist von fünf Spielen gesetzt haben, um das Ruder herumzureißen. Zwei habe er davon nun schon verloren und die nächsten drei Gegner heißen Manchester City, FC Chelsea und FC Liverpool - drei Klubs, die nicht unbedingt als Laufkundschaft bekannt sind.

Obwohl die Reds nach der peinlichen 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest aktuell ein nicht ungern gesehener Kontrahent sind - von einem Aufbaugegner zu sprechen, wäre dann des Guten vielleicht doch ein bisschen zu viel.