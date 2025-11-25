Ex-Union-Coach vor Sprung in die Premier League?
Berlin - Es wäre sicherlich auch eine reizvolle Aufgabe für Urs Fischer (59), aber nicht der einstige Erfolgs-Coach von Union Berlin, sondern sein glückloser Nachfolger Bo Svensson (46) soll in der Premier League gehandelt werden.
Und zwar als Nachfolger des aktuell mindestens genauso leidgeprüften Daniel Farke (49), der englischen Medienberichten zufolge nach der fünften Pleite in den vergangenen sechs Spielen bei Leeds United auf der Kippe stehen soll.
Den Kredit vom geglückten Aufstieg ins englische Fußballoberhaus hat der Deutsche an der Elland Road offenbar schon wieder verspielt. Am vergangenen Wochenende musste er im eigenen Stadion demnach auch vor einem zornigen Fan geschützt werden.
Angeblich sollen ihm die Verantwortlichen eine Frist von fünf Spielen gesetzt haben, um das Ruder herumzureißen. Zwei habe er davon nun schon verloren und die nächsten drei Gegner heißen Manchester City, FC Chelsea und FC Liverpool - drei Klubs, die nicht unbedingt als Laufkundschaft bekannt sind.
Obwohl die Reds nach der peinlichen 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest aktuell ein nicht ungern gesehener Kontrahent sind - von einem Aufbaugegner zu sprechen, wäre dann des Guten vielleicht doch ein bisschen zu viel.
Bo Svensson als Nachfolger von Daniel Farke bei Leeds United?
Aber zurück zu Leeds: Die englischen Medien wetzen also bereits die Messer und halten Farkes Entlassung nur noch für eine Frage der Zeit.
Das Portal football365.com bringt in diesem Zusammenhang durchaus ein wenig überraschend eben Svensson als Top-Kandidaten für die Farke-Nachfolge ins Spiel, obwohl der Däne bei Union entlassen wurde und seitdem vereinslos ist.
Hier kommt womöglich die Mainz-Connection ins Spiel. Svensson hat sowohl unter Jürgen Klopp (58) als auch Thomas Tuchel (52) für die 05er gekickt - beides hochgeschätzte Trainer auf der Insel.
Zudem hat der 46-Jährige auch selbst eine Zeit lang erfolgreich an der Seitenlinie des FSV gewirkt. Allerdings muss sich der Däne wohl harter Konkurrenz erwehren, denn unter anderem sollen auch Marco Rose (49), Brendan Rodgers (52) oder Steven Gerrard (45) in Leeds auf dem Zettel stehen.
Und Fischer? Der harrt in der schönen Schweiz weiter der Dinge und wartet auf die passende Aufgabe für sich und Co-Trainer Markus Hoffmann (53), denn die beiden gibt's nur im Doppelpack. "Das Gefühl muss stimmen", betonte der 59-Jährige im September. Mal sehen, wann es endlich so weit ist.
