Union Berlin: Wird er der neue Turm in der eisernen Abwehr?
Berlin - Seit nunmehr dreieinhalb Jahren bilden Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (26) das Herzstück im Abwehrbollwerk von Union Berlin. Beide wollen wohl spätestens im Sommer weg. Die Eisernen benötigen dringend frisches Blut.
Mit Leopold Querfeld (22) haben die Berliner im Sommer 2024 einen echten Glücksgriff getan. Der junge Österreicher hat sich inzwischen zum unangefochtenen Stammspieler entwickelt und spielt regelmäßig an der Seite der beiden Routiniers.
Doch dahinter wird es dünn. Mit Stanley Nsoki (26) haben die Köpenicker zwar einen weiteren Innenverteidiger in ihren Reihen, die Leihgabe von der TSG Hoffenheim konnte bislang allerdings kaum überzeugen, sodass eine feste Verpflichtung wohl eher nicht infrage kommt.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Verantwortlichen um Manager Horst Heldt (56) ihre Fühler nach einem weiteren Abwehr-Talent ausgestreckt haben, das vermeldet zumindest Sky-Experte Florian Plettenberg (37) beim Kurznachrichtendienst X.
Demnach soll der belgische U21-Nationalspieler Zeno Van Den Bosch (22) An der Alten Försterei hoch im Kurs stehen. Der Verein habe sich bereits mit dem 22-Jährigen auf einen Vertrag bis 2030 verständigt. Lediglich letzte Details müssten noch geklärt werden.
Die Verhandlungen mit seinem aktuellen Arbeitgeber Royal Antwerpen dauern aktuell noch an, sollen allerdings bereits weit fortgeschritten sein, sodass ein Medizincheck demnächst stattfinden könnte.
Sky-Experte Florian Plettenberg kündigt Abwehr-Transfer bei Union Berlin an
Wird Zeno Van Den Bosch der neue Langzeitpartner an der Seite von Leopold Querfeld?
Mit seiner Größe von 1,91 Meter bringt der Belgier auf jeden Fall die nötigen Voraussetzungen für die körperbetonte Spielweise des Hauptstadtklubs mit.
Allerdings geht dem Abwehrspieler noch die Torgefährlichkeit eines Doekhi ab. Für Antwerpen hat Van Den Bosch in 76 Einsätzen erst einen einzigen Treffer erzielt.
Damit könnte der FCU auf die hartnäckigen Gerüchte reagieren, die sich rund um einen Doekhi-Wechsel in die Premier League ranken. Leeds United soll äußerst interessiert an einem Transfer des Niederländers sein.
Ob der Verein von Trainer Daniel Farke (49) bereits im Winter zuschlägt, hängt wohl auch von der Höhe der Ablösesumme ab, die Union Berlin für seinen Abwehr-Star fordert.
Hierbei gilt es abzuwägen, ob der finanzielle Gewinn den sportlichen Verlust auffangen kann, oder man Danilho Doekhi doch lieber erst ablösefrei im Sommer ziehen lässt.
