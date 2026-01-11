War's sein letztes Tor für Union Berlin? Doekhi äußert sich über Zukunft

Berlin - Beim 2:2 gegen Mainz 05 ist Danilho Doekhi (27) einmal mehr der gefeierte Held von Union Berlin gewesen - natürlich abgesehen von Rückkehrer Urs Fischer (59).

Danilho Doekhi (27, l.) und Marin Ljubicic (23) klatschen nach ihrem gemeinsamen Treffer ab. © Soeren Stache/dpa

Mit seinem Kopfballtreffer in der 86. Minute verhagelte der Niederländer seinem Ex-Coach quasi auf der Zielgeraden noch den beinahe schon sicher geglaubten Triumph an alter Wirkungsstätte.

Auch wenn abschließend wohl noch Joker Marin Ljubicic (23) die Kugel über die Linie drückte, war Doekhi der entscheidende Faktor für den Ausgleich. Nach einem Freistoß von Derrick Köhn (26) setzte er sich gegen zwei Bewacher durch, schraubte sich hoch und schädelte die Kugel an die Unterkante der Latte.

Es war oder wäre der mittlerweile fünfte Saisontreffer für den 27-Jährigen, aber war es womöglich sein letzter im Trikot der Eisernen? Sein Vertrag läuft im Sommer aus und wenn die Köpenicker sich seinen Abgang noch vergolden lassen wollen, müssten sie ihre Abwehrsäule schon im Winter verkaufen.

Besonders Leeds United macht Druck und will den Innenverteidiger schnellstmöglich in die Premier League holen. Nach dem Spiel hat sich der Holländer am Sky-Mikrofon zu seiner Zukunft geäußert.