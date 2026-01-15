Flummi-Pause in Augsburg: Fans protestieren gegen Spielansetzung

Berlin/Augsburg - In der Donnerstagabendpartie zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin haben die Heim-Fans ihrem Unmut über die Spielansetzung freien Lauf gelassen.

Die Ordner mussten jede Menge Flummis im Augsburger Strafraum aufsammeln. © Harry Langer/dpa

Nach gut einer halben Stunde sorgten sie für eine Unterbrechung, indem Flummis auf den grünen Rasen geworfen wurden, die von Spielern und Ordnern in mühevoller Kleinarbeit eingesammelt werden mussten. Erst nach fünf Minuten fand der Spuk sein Ende.

Die Partie in der nicht ausverkauften WWK-Arena begann bereits kurios: Direkt nach dem Anstoß rannte Augsburgs Michael Gregoritsch Rani Khedira im Mittelkreis über den Haufen. Der Berliner musste sich kurz schütteln, konnte aber weiterspielen.

Das blieb lange Zeit der einzige Aufreger in einer zerfahrenen und umkämpften Partie, in der beide Mannschaften um Kontrolle bemüht waren und Fehler vermeiden wollten.

Nach 20 Minuten setzten die Gäste ein erstes Achtungszeichen: Oliver Burke flankte von rechts auf Andras Schäfer, der den Kasten aber mit seinem Kopfball-Aufsetzer verfehlte. Acht Zeigerumdrehungen später war es Burke selbst, der seine Geschwindigkeit ein weiteres Mal ausspielte, die Kugel aber in aussichtsreicher Position knapp am rechten Pfosten vorbeischob.