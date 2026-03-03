Union Berlin zurück im Abstiegskampf? Wie aus Vorteil großer Nachteil werden kann

Berlin - Nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag gegen Bayer Leverkusen musste Union Berlin am Samstag wieder einen Dämpfer hinnehmen, der noch einmal den Abstiegskampf aufflammen lassen könnte.

Steffen Baumgart (54) muss mit seiner Mannschaft schnell wieder in die Spur kommen, damit nicht doch noch einmal das Abstiegsgespenst durch die Alte Försterei geistert. © Fabian Strauch/dpa

Die 0:1-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach ist daher doppelt bitter, nicht nur aufgrund des späten Zeitpunkts im Spiel. Aber besonders die schwache Leistung gibt Anlass zur Sorge.

Steffen Baumgart (54) selbst war nicht sonderlich angetan von seiner Mannschaft: "Heute bin ich richtig enttäuscht, und zwar über die 90 Minuten", stellte der Union-Coach fest.

Dennoch wollte er nach der Partie den Blick in der Tabelle weder nach oben noch nach unten richten, sondern immer nur auf die nächste Begegnung. Das ist sicherlich eine gute Herangehensweise, allerdings sollten die Eisernen besonders den Blick in den Rückspiegel nicht vernachlässigen.

Denn am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) steht den Köpenickern ein echtes Sechspunktespiel ins Haus, wenn Werder Bremen zu Gast in der Alten Försterei sein wird.

Mit einem Sieg gegen die Hanseaten könnte der Hauptstadtklub den Abstand auf die Abstiegsränge wieder auf neun Punkte hochschrauben. Sollten aber die Bremer einen Auswärtssieg landen, könnte das beruhigend wirkende Polster auf die Bremer auf mickrige drei Punkte zusammenschrumpfen.