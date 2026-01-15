Flummi-Pause, Traumtor, Rote Karte: Union Berlin rettet in Unterzahl Remis in Augsburg

Berlin/Augsburg - Union Berlin hat am Donnerstagabend in Unterzahl ein 1:1 (0:1)-Unentschieden in Augsburg erkämpft. Beide Tore sind jeweils erst in der Nachspielzeit gefallen, nachdem die Augsburg-Fans für eine längere Unterbrechung gesorgt hatten.

Die Ordner mussten jede Menge Flummis im Augsburger Strafraum aufsammeln. © Harry Langer/dpa

Nach gut einer halben Stunde warfen sie Flummis auf den grünen Rasen, die von Spielern und Ordnern in mühevoller Kleinarbeit eingesammelt werden mussten. Damit protestierten die Anhänger gegen die Spielansetzung. Erst nach fünf Minuten fand der Spuk sein Ende.

Die Partie in der nicht ausverkauften WWK-Arena begann bereits kurios: Direkt nach dem Anstoß rannte Augsburgs Michael Gregoritsch Rani Khedira im Mittelkreis über den Haufen. Das blieb lange Zeit der einzige Aufreger in einer chancenarmen Partie.

Nach 20 Minuten setzten die Gäste ein erstes Achtungszeichen: Oliver Burke flankte von rechts auf Andras Schäfer, der den Kasten aber mit seinem Kopfball-Aufsetzer verfehlte.

Acht Zeigerumdrehungen später war es Burke selbst, der seine Geschwindigkeit ein weiteres Mal ausspielte, die Kugel aber in aussichtsreicher Position knapp am rechten Pfosten vorbeischob.

Von den Hausherren kam nicht viel, bis sie in der sechsminütigen Nachspielzeit wie aus dem Nichts und äußerst sehenswert doch noch zuschlugen. Alexis Claude-Maurice fasste sich aus knapp 30 Metern ein Herz und jagte das Spielgerät unhaltbar in den rechten Winkel - kalte Dusche für die Eisernen.