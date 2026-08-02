Fünfmal sieglos: Ist Union unter neuem Coach auf dem richtigen Weg?

Dresden - Schon wieder nicht gewonnen. Seit fünf Testspielen wartet Union Berlin inzwischen auf einen Sieg. Nach dem 1:2 bei Dynamo Dresden könnte so mancher Fan drei Wochen vor dem Saisonstart in der 1. Bundesliga schon etwas nervös werden. Rani Khedira (32) und Neu-Coach Mauro Lustrinelli (50) aber nicht.

Neu-Coach Mauro Lustrinelli (50) hat noch einiges an Arbeit, sieht sich und Union aber auf dem richtigen Weg. © Imago/Matthias Koch

"Ich fühle das persönlich nicht. Der Trainer versucht mit viel Energie voranzugehen und gibt jedem das Gefühl, dass er alle mitnimmt und was bewegen will", erklärt Khedira.

Der Kapitän weiß: "Im Hintergrund werden sicherlich viele Dinge angeschoben, aber natürlich verliert keiner gern. Wenn die Resultate am Ende nicht passen, macht es keinen glücklich. Aber wenn ich so eine erste Halbzeit wie heute sehe, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind."

In der Tat sah das, was Union da in den ersten 45 Minuten gegen den Zweitligisten auf den Platz brachte, richtig gut aus. "Das war eine richtig gute Halbzeit, die Woche haben wir gut trainiert. Die erste Halbzeit hat man viel von dem gesehen, was ich mir wünsche. Es fehlt, dass wir uns belohnen", macht Lustrinelli klar.

Der Neu-Coach sieht das "Glas halbvoll", denn: "Das Team hat nach dem ersten Gegentor gut reagiert, auch die Moral ist ein Fortschritt. Ich sehe viele gute Sachen. Ich wusste nicht, wie lange wir heute dieses Spiel auf den Platz bringen können. Aber jetzt werden wir Tropfen für Tropfen einfüllen."