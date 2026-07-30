Union Berlins neue Spielidee: Aus fünf mach zwei

Berlin - Union Berlin reist am Montag ins Trainingslager nach Österreich. In der Steiermark gilt es für Mauro Lustrinelli (50) und sein Trainerteam, nicht nur die konditionellen Grundlagen für die neue Saison zu legen, sondern langsam, aber sicher auch eine Stammelf zu finden.

Muss Leopold Querfeld (22) um seinen Platz in der Startelf von Union Berlin bangen? © Soeren Stache/dpa

Da der Schweizer eine neue Spielidee bei den Eisernen installieren will, ist ein entscheidender Umbau in der Startformation notwendig.

Seit den Zeiten von Urs Fischer (60) agierten die Köpenicker beinahe ununterbrochen mit einer defensiven Dreier- respektive Fünferkette, die lange Zeit als das Prunkstück galt.

Allerdings wies auch die "Berliner Mauer" mit der Zeit erhebliche Risse auf. In den vergangenen drei Spielzeiten kassierte der Hauptstadtklub jeweils mehr als 50 Treffer.

Unter Lustrinelli soll jetzt also die Viererkette An der Alten Försterei Einzug halten. Diese taktische Marschroute ist zwar nicht unbedingt defensiv stabiler, soll aber im Angriff für mehr Durchschlagskraft sorgen.

Dadurch werden in der Anfangsformation aber nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger benötigt - jetzt heißt es also: Aus fünf mach zwei, denn im Kader tummelt sich aktuell ein Quintett fürs Abwehrzentrum.

Und so streiten sich also Leopold Querfeld (22), Zeno Van Den Bosch (23), Marvin Friedrich (30), Stanley Nsoki (27) und Oluwaseun Ogbemudia (20) um die beiden Plätze. Nach den Abgängen von Danilho Doekhi (28) und Diogo Leite (27) galt der Österreicher eigentlich schon als neuer Abwehrchef.