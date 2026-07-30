Union Berlins neue Spielidee: Aus fünf mach zwei
Berlin - Union Berlin reist am Montag ins Trainingslager nach Österreich. In der Steiermark gilt es für Mauro Lustrinelli (50) und sein Trainerteam, nicht nur die konditionellen Grundlagen für die neue Saison zu legen, sondern langsam, aber sicher auch eine Stammelf zu finden.
Da der Schweizer eine neue Spielidee bei den Eisernen installieren will, ist ein entscheidender Umbau in der Startformation notwendig.
Seit den Zeiten von Urs Fischer (60) agierten die Köpenicker beinahe ununterbrochen mit einer defensiven Dreier- respektive Fünferkette, die lange Zeit als das Prunkstück galt.
Allerdings wies auch die "Berliner Mauer" mit der Zeit erhebliche Risse auf. In den vergangenen drei Spielzeiten kassierte der Hauptstadtklub jeweils mehr als 50 Treffer.
Unter Lustrinelli soll jetzt also die Viererkette An der Alten Försterei Einzug halten. Diese taktische Marschroute ist zwar nicht unbedingt defensiv stabiler, soll aber im Angriff für mehr Durchschlagskraft sorgen.
Dadurch werden in der Anfangsformation aber nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger benötigt - jetzt heißt es also: Aus fünf mach zwei, denn im Kader tummelt sich aktuell ein Quintett fürs Abwehrzentrum.
Und so streiten sich also Leopold Querfeld (22), Zeno Van Den Bosch (23), Marvin Friedrich (30), Stanley Nsoki (27) und Oluwaseun Ogbemudia (20) um die beiden Plätze. Nach den Abgängen von Danilho Doekhi (28) und Diogo Leite (27) galt der Österreicher eigentlich schon als neuer Abwehrchef.
Mauro Lustrinelli hat bei Union Berlin in der Innenverteidigung die Qual der Wahl
Einige Patzer in der Vorsaison kosteten Querfeld jedoch die Vormachtstellung. Unter Baumgart noch unangefochtener Stammspieler kam er in den letzten drei Begegnungen bei Marie Louise-Eta (35) quasi gar nicht mehr zum Einsatz und verpasste letztendlich auch den Sprung auf den österreichischen WM-Zug.
Unter seinem neuen Trainer muss sich der 22-Jährige erst einmal wieder beweisen und kann nicht sicher von einem Platz in der Startelf ausgehen. Den könnte ihm Neuzugang Van Den Bosch streitig machen. Der Belgier wurde bereits im Winter verpflichtet und hat in der Vorbereitung bislang eine gute Figur abgegeben.
Natürlich könnte der FCU-Coach auch beide Youngster von der Kette lassen, schließlich ist er dafür bekannt, jungen Spielern eine Chance zu geben und sie zu fördern.
Durch Friedrichs Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte kann der Übungsleiter aber auch auf einen Routinier zurückgreifen und könnte ihn mit einem der jungen Innenverteidiger paaren. Zudem hat Mauro Lustrinelli auch noch Nsoki in der Hinterhand, der durch seine Verletzungsanfälligkeit aber immer wieder zurückgeworfen wird.
Eigengewächs Ogbemudia dürfte im Rennen um die Startplätze nur Außenseiterchancen besitzen und wird wohl eher als Ergänzungsspieler von der Bank aus auf Einsatzzeiten hoffen müssen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa