Streichliste bei Union: Wer die Eisernen noch verlassen könnte

Berlin - Zwei Neuzugänge hat Union Berlin schon verpflichtet: Zeno Van Den Bosch (22) und Rückkehrer Marvin Friedrich (29). Wobei, wirklich neu ist das neue Abwehrduo auch nicht mehr. Dass Van Den Bosch seine Zelte in Berlin aufschlagen wird, sickerte schon im Winter durch . Bei Friedrich war es Ende April.

Der Kader von Union Berlin ist noch zu groß. © Soeren Stache/dpa

Hinzu kommt die Verpflichtung von Stanley Nsoki (27). Nach seiner Leihe wechselt der Verteidiger fest an die Spree. Mehr ist bislang nicht auf dem Transfermarkt passiert.

Der Grund: Der Kader ist mit 30 Spielern zu groß. Allein im Sturm tummeln sich derzeit sieben Angreifer.

Heißt: Union muss erst Spieler abgeben, bevor Manager Horst Heldt (59) auf Shoppingjagd gehen kann. Der Bild zufolge stehen dabei gleich vier Union-Stars auf der Streichliste. So könnten Janik Haberer (32), Robert Skov (30), Marin Ljubicic (24) und Tim Skarke (29) den Hauptstadtklub noch verlassen.

Interessant: Mit Ljubicic und Skarke sind zwei Stürmer auf der Liste. Im Angriff hat Union ein Überangebot. Gleichzeitig ist es die Problemzone bei den Eisernen, ließ die Torausbeute der Stürmer insgesamt zu wünschen übrig.