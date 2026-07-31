Streichliste bei Union: Wer die Eisernen noch verlassen könnte
Berlin - Zwei Neuzugänge hat Union Berlin schon verpflichtet: Zeno Van Den Bosch (22) und Rückkehrer Marvin Friedrich (29). Wobei, wirklich neu ist das neue Abwehrduo auch nicht mehr. Dass Van Den Bosch seine Zelte in Berlin aufschlagen wird, sickerte schon im Winter durch. Bei Friedrich war es Ende April.
Hinzu kommt die Verpflichtung von Stanley Nsoki (27). Nach seiner Leihe wechselt der Verteidiger fest an die Spree. Mehr ist bislang nicht auf dem Transfermarkt passiert.
Der Grund: Der Kader ist mit 30 Spielern zu groß. Allein im Sturm tummeln sich derzeit sieben Angreifer.
Heißt: Union muss erst Spieler abgeben, bevor Manager Horst Heldt (59) auf Shoppingjagd gehen kann. Der Bild zufolge stehen dabei gleich vier Union-Stars auf der Streichliste. So könnten Janik Haberer (32), Robert Skov (30), Marin Ljubicic (24) und Tim Skarke (29) den Hauptstadtklub noch verlassen.
Interessant: Mit Ljubicic und Skarke sind zwei Stürmer auf der Liste. Im Angriff hat Union ein Überangebot. Gleichzeitig ist es die Problemzone bei den Eisernen, ließ die Torausbeute der Stürmer insgesamt zu wünschen übrig.
Abstieg von Fortuna Düsseldorf verhinderte Weiterbeschäftigung von Ljubicic
Bereits vergangene Rückrunde ließ sich Ljubicic mangels Einsatzzeiten verleihen. Viel besser lief es aber bei Fortuna Düsseldorf auch nicht. Eine Oberschenkelverletzung verhinderte seinen Start. Zum Ende der Saison erkämpfte sich der Kroate zwar einen Stammplatz, die Torausbeute blieb aber auch in der 2. Liga ausbaufähig.
Die Bilanz: zehn Spiele, kein Tor und eine Vorlage.
Am Ende stieg Fortuna ab, wodurch sich auch eine mögliche Weiterbeschäftigung zerschlug. Jetzt ist der 4,5-Millionen-Einkauf wieder zurück und weiß die Vorbereitung durchaus zu nutzen, aber reicht das?
Auch für Haberer könnte es eng werden. Laut Bild wollen die Eisernen im Mittelfeld noch einmal nachlegen. Vorher aber muss Union erst Spieler abgeben. Wird es am Ende gar ein ganzes Quartett?
Titelfoto: Soeren Stache/dpa