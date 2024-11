Für immer Union? Wann Trimmel seine Karriere beenden will

Berlin - Hört er denn nie auf? Christopher Trimmel (37) geht bei Union Berlin nun schon in seine elfte Saison. Zu Beginn der Saison fand sich der Österreicher noch öfter auf der Bank wieder, ist unter Bo Svensson (45) mittlerweile aber wieder gesetzt, stand zuletzt fünfmal nacheinander in der Startelf.

"Ich fühle mich speziell bei solchen Vereinen mega wohl. Rapid Wien (sein Ex-Verein vor Union) wird in Österreich genauso geführt. Da kann ich dann auch meine besten Leistungen zeigen."

Heißt: Erst nach der Saison 2026/2027 könnte der Union-Kapitän seine Schuhe an den Nagel hängen. Dann auch weiterhin bei Union?

"Ich hoffe, dass ich noch zwei, drei Jahre spielen kann. Mit 40 aufzuhören, wäre schon eine schöne Zahl", sagte der Union-Star in der Sport1-Sendung Doppelpass.

Schon die vergangenen zwei Jahre gab es immer wieder Spekulationen um eine Rückkehr in die Heimat, am Ende aber verlängerte Trimmel doch seinen auslaufenden Vertrag. Es spricht vieles dafür, dass der etwas andere Fußballprofi auch weiterhin den Eisernen treu bleibt. Erst kürzlich hat Trimmel, der selbst mit der Nadel umgehen kann, in Köpenick sein eigenes Tattoostudio eröffnet.

Auch nach der Karriere könnte der 37-Jährige ein ewiger Unioner bleiben - dann als Trainer. "Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, dass ich nach meiner Karriere nichts mehr mit Fußball am Hut haben will. Mittlerweile kommt das immer mehr. Im nächsten Jahr beginne ich tatsächlich mit der Trainerlizenz."