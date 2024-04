Union Berlin schlägt sich selbst: Blackout leitet Pleite bei Angstgegner Augsburg ein

Augsburg - Union Berlin hat durch einen schlimmen Fehler das Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg vollkommen unnötig aus der Hand gegeben und am Ende mit 0:2 (0:0) beim Angstgegner verloren.

Danilho Doekhi (r.) lässt nach dem unnötigen Rückstand den Kopf hängen, während die Augsburger im Hintergrund jubeln. © Tom Weller/dpa

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit leitete ein katastrophaler Fehlpass von Diogo Leite unmittelbar nach der Pause die Führung der Hausherren und damit die Niederlage gegen den FCA ein.

Der Portugiese wollte die Kugel zu Keeper Frederik Rönnow zurückspielen. Bereits in dem Moment, als das Spielgerät seinen Fuß verließ, wusste er, was er da angerichtet hatte und sank in sich zusammen.

Augsburgs Stürmer Phillip Tietz spritzte dazwischen und ließ dem Schlussmann der Eisernen nach 48 Minuten im Eins-gegen-eins letztlich keine Chance, obwohl der Däne die Kugel beinahe sogar noch pariert hätte.

Eigentlichen waren die Köpenicker von Beginn an hellwach und bissig in den Zweikämpfen. Der Bjelica-Truppe gelang es erfolgreich, die formstarken Augsburger nicht ins Spiel kommen zu lassen.



Es entwickelte sich ein Auf und Ab ohne echte Torgelegenheiten. In der 27. Minute hatte Alex Kral die größte Chance, verpasste die Führung für die Eisernen nach einer scharfen Hereingabe von Mikkel Kaufmann aber um Haaresbreite.