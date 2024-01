Geht Ruhnert zu Wagenknecht? Union-Manager findet "Projekt sehr spannend"

Berlin - Union-Berlin - Manager Oliver Ruhnert (52) findet das neue Projekt von Sahra Wagenknecht (54) sehr spannend. In einem Interview bezog Ruhnert Stellung zu einem möglichen Wechsel in die Bundespolitik.

Sahra Wagenknecht (54, BSW) hätte Union-Manager Oliver Ruhnert (52) gerne in ihrem Team. © Kay Nietfeld/dpa/Swen Pförtner/dpa/Bildmontage

Der 52-Jährige machte sich in den vergangenen Jahren vor allem abseits des Platzes einen Namen. Union Berlin führte Ruhnert von den Niederungen der 2. Bundesliga bis in die Champions League.

In den vergangenen Wochen gab es immer mal wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu anderen Teams aus der Bundesliga. In einem Interview mit der "Sport Bild" sprach Ruhnert Klartext.

Auch zu einem möglichen Wechsel in die Politik. Angeblich soll Ex-Linke-Chefin Sahra Wagenknecht Ruhnert in ihrem Team haben wollen. "Es ist ja kein Geheimnis, dass Sahra Wagenknecht und ich uns sehr gut kennen, dass ich sie schätze. Ich finde ihr Projekt ­interessant und spannend", so der 52-Jährige.

Dennoch habe er weiterhin einen gültigen Vertrag bei Union Berlin, den er auch erfüllen möchte.