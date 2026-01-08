Union-Legende kehrt zurück: Erklingen die Fischer-Chöre erneut?

Berlin - Es gehört zum guten Ton, in der Alten Försterei verdiente Ex-Spieler von Union Berlin bei der Vorstellung als "Fußballgott" zu begrüßen. Was wird dann erst los sein, wenn DER Fußballgott der Eisernen schlechthin zurückkehrt?

Nach ihrem Abschied von Union Berlin wurden Urs Fischer und sein Co-Trainer Markus Hoffmann von den Fans mit einer Choreografie gefeiert. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

Denn Urs Fischer (59) ist mit Abstand der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Köpenicker. Der Schweizer trainierte den Klub von 2018 bis 2023 und schrieb mit ihm eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Dem Aufstieg in die Bundesliga folgte der souveräne Klassenerhalt und dann ging der Spaß erst so richtig los. In drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten qualifizierte sich die Fischer-Truppe fürs internationale Geschäft und steigerte sich dabei sogar bis zur Teilnahme an der Champions League.

Anschließend folgte jedoch ein herber Absturz und im November 2023 trennten sich die Wege von Verein und Fischer schließlich im gegenseitigen Einverständnis - es war ein tränenreicher Abschied.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehrt Urs also erstmals als Coach einer gegnerischen Mannschaft an seine alte Wirkungsstätte zurück und da wäre es doch gelacht, wenn die Fischer-Chöre nicht ein weiteres Mal erklingen würden, um ihren Helden zu feiern.

Richtig genießen können wird der 59-Jährige das Spektakel aber wohl erst im Nachhinein und auch Geschenke kann er nicht verteilen, denn als Trainer des Tabellenletzten Mainz 05 zählt nur der Klassenerhalt.