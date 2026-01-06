Union Berlin mit Sieg im Eisschrank von Aue: "War sehr wichtig"
Berlin - Union Berlin hat Trainer Steffen Baumgart zum 54. Geburtstag mit einem 2:1-Sieg im Eisschrank von Erzgebirge Aue beschenkt.
Unter besonders harschen Bedingungen stellten sich die Eisernen bei -8 Grad Celsius einem XXL-Test über zweimal 60 Minuten - da musste selbst der heißblütige Union-Coach mal zur Winterjacke greifen.
Dabei stand der Test-Kick sogar kurz vor dem Aus, denn der Platz schien auf den ersten Blick unbespielbar zu sein. Erst durch die Fleißarbeit von Verantwortlichen und Fans konnte das Geläuf vom Schnee geräumt werden.
"Ein großes Dankeschön an Aue, dass es wirklich möglich gemacht wurde, trotz der schwierigen Bedingungen. Auch noch mal ein großer Dank nicht nur an den Verein, sondern auch an die Fans die geholfen haben", lobte Baumgart im Anschluss bei der Pressekonferenz.
Und was nimmt er aus der Partie mit? "Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für uns", betonte der Übungsleiter. Es sei der erwartete Test gewesen.
"Ich glaube, das hat man den Jungs angemerkt, dass es, wenn du zumindest so lange kein Fußballspiel hattest, gar nicht um die Abläufe geht [...], sondern dass es insgesamt darum geht, dass du wieder ins Laufen kommst, dass du die Distanzen hinkriegst", erklärte der 54-Jährige.
Dabei zog er ein zweigeteiltes Fazit: "Am Ende sage ich, gewinnst du die ersten 60 Minuten und verlierst die zweiten verdient", resümierte Baumgart und begründete den Leistungsabfall in der zweiten Hälfte auch mit der "sehr, sehr ungewöhnlichen Aufstellung".
Im ersten Durchgang gingen die Köpenicker bereits nach neun Zeigerumdrehungen durch Aljoscha Kemlein in Führung, bevor Oliver Burke in der 54. Minute auf 2:0 erhöhte. Zudem trafen Leopold Querfeld und Kemlein den Pfosten. Halbzeit zwei ging durch Maximilian Schmids Treffer nach 108 Minuten mit 1:0 an Aue.
Das wichtigste sei natürlich, dass alle den Test unverletzt überstanden haben, unterstrich Steffen Baumgart. Denn in der Bundesliga wartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein außergewöhnliches Heimspiel auf die Berliner: Trainer-Legende Urs Fischer (59) kehrt nach mehr als zwei Jahren in die Alte Försterei zurück - auf der Bank von Mainz 05.
