Union Berlin mit Sieg im Eisschrank von Aue: "War sehr wichtig"

Berlin - Union Berlin hat Trainer Steffen Baumgart zum 54. Geburtstag mit einem 2:1-Sieg im Eisschrank von Erzgebirge Aue beschenkt.

Steffen Baumgart (54) hat die Wichtigkeit des Testspiels in Aue betont. © Marius Becker/dpa

Unter besonders harschen Bedingungen stellten sich die Eisernen bei -8 Grad Celsius einem XXL-Test über zweimal 60 Minuten - da musste selbst der heißblütige Union-Coach mal zur Winterjacke greifen.

Dabei stand der Test-Kick sogar kurz vor dem Aus, denn der Platz schien auf den ersten Blick unbespielbar zu sein. Erst durch die Fleißarbeit von Verantwortlichen und Fans konnte das Geläuf vom Schnee geräumt werden.

"Ein großes Dankeschön an Aue, dass es wirklich möglich gemacht wurde, trotz der schwierigen Bedingungen. Auch noch mal ein großer Dank nicht nur an den Verein, sondern auch an die Fans die geholfen haben", lobte Baumgart im Anschluss bei der Pressekonferenz.

Und was nimmt er aus der Partie mit? "Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für uns", betonte der Übungsleiter. Es sei der erwartete Test gewesen.