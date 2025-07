Griechenland-Klub hat Interesse: Wird Union Berlin diesen Ladenhüter los?

Berlin - Kaum war die Tinte trocken, reiste Neuzugang Stanley Nsoki (26) noch am Mittwochabend ins Trainingslager nach Herzogenaurach nach . Bis nächste Woche Freitag bereitet sich die Mannschaft auf die neue Saison vor. Ob dann aber auch noch Alex Kral (27) an Bord ist?

Alles in Kürze

Nun ist er wieder in Berlin bzw. beim Adidas-Hauptquartier. Eine Zukunft scheint der Ex-Schalker aber nicht mehr zu haben. Die Konkurrenz ist schlicht zu groß.

Dass er überhaupt wieder bei Union gelandet ist, kam durchaus überraschend. Kral war vergangene Saison an Espanyol Barcelona ausgeliehen, wurde bei den Katalanen schnell zur Stammkraft. Alle rechneten mit einem festen Wechsel, dennoch verzichtete Espanyol auf die Kaufoption.

Mit Vize-Kapitän Rani Khedira (31), der erst im Mai seinen Vertrag verlängert hat, Last-Minute-Retter Janik Haberer (31), Andras Schäfer (26), Eigengewächs Aljoscha Kemlein (20), Ex-Herthaner Lucas Tousart (28), Laszlo Bénes (27) und Leih-Rückkehrer Kral kämpfen sieben Union-Stars um nur drei Plätze.

Auffällig: In den Testspielen war für Kral zumindest in der Zentrale kein Platz. Er wurde nur noch als Innenverteidiger eingesetzt. Wagt er nun den Neuanfang in Griechenland?