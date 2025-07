Union Berlin: Ein Neuer, ein Abgang und ein Verletzter?

Alles in Kürze

Nach einem Bericht der niederländischen Zeitung " Algemeen Dagblad " hat Feyenoord Rotterdam die Angel nach dem Innenverteidiger ausgeworfen, der einer Rückkehr in seine Geburtsstadt gegenüber nicht abgeneigt sein soll.

Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (27) könnten die Köpenicker nach drei gemeinsamen Jahren verlassen, um den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen. Beim Niederländer gibt es jetzt offenbar eine neue heiße Spur, die in seine Heimat führt.

Für Trainer und Spieler ist diese Situation nicht einfach, müssen doch immer wieder kurzfristige Fluktuationen in Kauf genommen werden. Bei den Eisernen drückt besonders der Abwehr-Schuh. Hier droht nämlich der gleichzeitige Abgang zweier Schlüsselspieler.

Dass die Mannschaft bereits zur Vorbereitung komplett steht, ist schon lange nicht mehr der Fall, schließlich ist das Transferfenster noch bis zum 1. September, also zwei Spieltage nach Saisonbeginn, geöffnet.

Livan Burcu (20) ist gerade erst von seiner Leihe zum 1. FC Magdeburg zurückgekehrt und wird große Teile der Union-Vorbereitung verletzungsbedingt verpassen. © Harry Langer/dpa

Doekhis Platz könnte dann Hoffenheims Stanley N'Soki (26) einnehmen, mit dem sich die Verantwortlichen um Manager Horst Heldt (55) bereits einig sein sollen, wie Sky berichtete.

Auch die Gespräche mit der TSG seien bereits weit fortgeschritten, die einem Leih-Modell mit Kaufoption offenbar positiv gegenübersteht.

Für das Trainingslager auf dem adidas HomeGround ist Doekhi aber vorerst noch eingeplant und ob N'Soki aus dem gut zweieinhalb Stunden entfernten Hoffenheim den Weg bis zum 1. August dorthin findet, hängt wohl nur noch an letzten Details.

Definitiv passen muss Livan Burcu (20), der sich nach seiner Rückkehr An die Alte Försterei viel vorgenommen hatte. Nach Bild-Informationen fällt der Offensivspieler nach einer schweren Verletzung am linken Sprunggelenk, die er sich in einem Testspiel zuzog, bis auf Weiteres aus.

Dem 20-Jährigen könnte demnach sogar eine Operation drohen. So oder so ein herber Rückschlag für Spieler und Verein, da er große Teile der Vorbereitung auf jeden Fall verpassen wird.