Sieben Union-Stars für drei Plätze: Baumgart hat die Qual der Wahl

Berlin - Seit einer Woche rollt in Köpenick wieder der Ball. Die gute Nachricht: Auch Aljoscha Kemlein (20) wird schon bald wieder voll mitmischen können.

Alles in Kürze

Aljoscha Kemlein (20) kann nach seiner schweren Verletzung bald wieder trainieren. © Daniel Löb/dpa

Wegen einer Fuß-OP erfolgte für das Union-Talent schon im Februar das Saison-Aus. Jetzt scheint die monatelange Leidenszeit ein Ende zu nehmen. Der 20-Jährige soll noch diese Woche wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.

"Er ist auf einem guten Weg. Seine Rehaphase ist beendet. Ab dieser Woche wird er schrittweise teilintegriert ins Training eingebaut", erklärte Co-Trainer Sebastian Bönig (43) der Bild.

Spätestens im Trainingslager in Herzogenaurach (23. Juli bis 1. August) soll Kemlein dann wieder voll mitmischen können. Heißt: Zum Saisonauftakt gegen Stuttgart (23. August) kann Steffen Baumgart (53) wieder mit ihm planen.

Damit verschärft er den Konkurrenzkampf im Mittelfeld. Gleichen sieben Union-Stars kämpfen um die begehrten drei Plätze.

Das Eigengewächs gehörte schon vergangene Saison bis zu seiner Verletzung zu den Überfliegern, sowohl unter Bo Svensson (45) als auch unter Baumgart. Als der 53-Jährige den glücklosen Svensson abgelöst hat, stand Kemlein in den ersten vier Spielen jeweils in der Startelf. Jetzt könnte er bei Union Berlin wieder eine tragende Rolle in der Zentrale einnehmen.