Union Berlin: Geht jetzt alles ganz schnell mit neuem Abwehrspieler?

Berlin/Frankfurt am Main - Union Berlin ist weiter auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr und scheint bei einem Rivalen aus der Bundesliga fündig geworden zu sein.

Alles in Kürze

Wenn alles schnell über die Bühne geht, könnte Buta seinerseits ins Trainingslager der Köpenicker nachreisen. Die Mannschaft ist am heutigen Mittwoch nach Herzogenaurach aufgebrochen, wo sie sich bis zum 1. August auf dem adidas HomeGround vorbereiten wird.

Demnach ist der Rechtsverteidiger nicht mit seinem Team ins Trainingslager in die USA gereist. Für eine Ablösesumme in Höhe von drei bis vier Millionen Euro sei die Eintracht gewillt, ihren Spieler ziehen zu lassen.

Nach Informationen von Bild soll sich das Interesse der Eisernen an Aurelio Buta (28) von Eintracht Frankfurt konkretisiert haben, sodass ein zeitnaher Wechsel im Raum stehen könnte.

Mit Hoffenheims Innenverteidiger Stanley N'Soki (26) steht ein weiterer Abwehrspieler auf dem Zettel der Köpenicker. © Uwe Anspach/dpa

Josip Juranovic (29) ist zwar auch gelernter Rechtsverteidiger, wird jedoch zum einen mit einem Abgang in Richtung Premier League in Verbindung gebracht und zum anderen von Coach Steffen Baumgart (53) verstärkt auf der linken Abwehrseite eingesetzt.

Aurelio Buta hat es in drei Jahren bei den Adlerträgern auf 48 Einsätze in der Bundesliga gebracht, in denen er vier Tore und fünf Vorlagen auf seinem Konto verbuchen konnte. Die vergangene Saison verbrachte der 28-Jährige auf Leihbasis beim Ligue-1-Absteiger Stade Reims.

Neben dem Außenverteidiger arbeitet der FCU auch an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Stanley N'Soki (26), der per Leihe mit Kaufoption von der TSG Hoffenheim losgeeist werden soll.

Werden beide Deals schnell eingetütet, können Baumgart und sein Team gleich zwei neue Mitspieler im Trainingslager begrüßen und direkt in die Vorbereitung integrieren.