Halb Europa soll ihn jagen: Union Berlin an Top-Talent aus Schweden dran?

Berlin - Man könnte denken, das Winter-Transferfenster sei schon geöffnet, dabei ist gerade nur Länderspielpause. Und doch reiht sich bei Union Berlin zurzeit ein Gerücht an das nächste.

Terry Yegbe (23, r.) hat mit IF Elfsborg auch schon Erfahrung in der Europa League gesammelt. © ADAM IHSE / TT / TT NEWS AGENCY / AFP

Zunächst hieß es, dass die Berater von Arsenal-Star Reiss Nelson (24) mit den Eisernen in Kontakt getreten sein sollen, bevor die Berliner dann auch noch über die Connection von Horst Heldt (54) mit Bayern-Star Leon Goretzka (29) in Verbindung gebracht wurden.

Das nächste Transfergerücht mutet zwar nicht ganz so spektakulär an, aber immerhin soll der Kicker, an dem die Köpenicker laut "fotbolldirekt" interessiert sind, von einigen europäischen Top-Klubs gejagt werden.

Das schwedische Fußball-Portal berichtet, dass Union und auch der SC Freiburg Terry Yegbe (23) auf dem Zettel haben soll. Zudem sei der ghanaische U23-Nationalspieler von Vereinen aus den Niederlanden, Italien, Belgien und England umworben.

Auf der Insel sollen unter anderem Sheffield United, Crystal Palace und der FC Fulham ihre Fühler nach dem baumlangen Innenverteidiger von IF Elfsborg ausgestreckt haben.