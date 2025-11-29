Heftiger Kopf-Crash: Union-Fans fallen wieder negativ auf und pfeifen sich selbst aus

Berlin - Das sah übel aus. Kaum hatten die Anhänger beim Ligaspiel zwischen Union Berlin und Heidenheim das kollektive Schweigen beendet, da rasselten die beiden Heidenheim-Profis Niklas Dorsch und Julian Niehues zusammen.

Sowohl Niklas Dorsch (r.) als auch Julian Niehues bleiben benommen liegen. © IMAGO / Contrast

Beide gingen sofort zu Boden. Vor allem Niehues hatte es hart erwischt. Während Dorsch sich wieder aufrappeln konnte, musste der 24-Jährige fünf Minuten lang behandelt werden. Die Ärzte mussten erstmal die Blutung stoppen.

Einen Teil der Union-Fans dauerte das aber zu lange. Sie fielen erneut mit "Steh auf, du Sau"-Rufen negativ auf.

Ähnliches spielte sich schon in Leverkusen ab, als Alejandro Grimaldo begleitet von Schmähgesängen verletzt vom Platz gebracht werden musste. Diesmal aber musste Steffen Baumgart nicht eingreifen.

Der überwiegende Teil im Stadion quittierte die Schmähgesänge mit Pfiffen. Die gute Nachricht: Beide konnten weitermachen.