Heftiger Kopf-Crash: Union-Fans fallen wieder negativ auf und pfeifen sich selbst aus
Berlin - Das sah übel aus. Kaum hatten die Anhänger beim Ligaspiel zwischen Union Berlin und Heidenheim das kollektive Schweigen beendet, da rasselten die beiden Heidenheim-Profis Niklas Dorsch und Julian Niehues zusammen.
Beide gingen sofort zu Boden. Vor allem Niehues hatte es hart erwischt. Während Dorsch sich wieder aufrappeln konnte, musste der 24-Jährige fünf Minuten lang behandelt werden. Die Ärzte mussten erstmal die Blutung stoppen.
Einen Teil der Union-Fans dauerte das aber zu lange. Sie fielen erneut mit "Steh auf, du Sau"-Rufen negativ auf.
Ähnliches spielte sich schon in Leverkusen ab, als Alejandro Grimaldo begleitet von Schmähgesängen verletzt vom Platz gebracht werden musste. Diesmal aber musste Steffen Baumgart nicht eingreifen.
Der überwiegende Teil im Stadion quittierte die Schmähgesänge mit Pfiffen. Die gute Nachricht: Beide konnten weitermachen.
Rani Khedira bringt Union in Führung
Die Gäste können sie auch gut gebrauchen. Zwar trafen sie zu Beginn der Partie noch die Latte, inzwischen aber hat Union klar Oberwasser. Die Folge: das nicht unverdiente 1:0 kurz vor der Pause. Wieder war es Rani Khedira, der einen zweiten Ball wuchtig ins Netz beförderte.
Für die Eisernen ist damit alles angerichtet. Immer wenn Khedira trifft, hat Union am Ende auch gewonnen. Geht die Serie weiter? TAG24 bleibt für Euch am Ball.
Titelfoto: IMAGO / Contrast