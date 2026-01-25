Union-Fans schießen sich auf Emre Can ein: "Ob das immer alles ladylike ist"

Berlin - Er hat sich an der Alten Försterei keine Freunde gemacht. Locker verwandelte Emre Can (32) den Elfmeter zur frühen Führung. Auch danach ging der BVB-Leader beim 3:0 über Union Berlin voran, haute sich in jedem Zweikampf. In der 59. Minute aber war es dann doch zu viel.

Der Moment mit dem Dortmunds Kapitän Emre Can (32, 2.v.l.) die Fans von Union Berlin gegen sich aufbrauchte, © Tobias SCHWARZ / AFP

Erst foulte der 32-jährige Andrej Ilic (25) und löste dann noch eine Rudelbildung aus, weil er Janik Haberer (31) von hinten schubste, im Spiel danach dann weiter reklamierte und mit dem Schiedsrichter diskutierte. Von da an war Can ein rotes Tuch für die Union-Fans.

Sie beschimpften den Dortmund-Kapitän als "H****sohn". Gelb-Rot gefährdet nahm ihm Niko Kovac (54) wenig später lieber vom Platz, doch auch bei der Auswechslung ging das Pöbeln weiter.

"Ich finde es nicht so geil, dass unsere Fans trotz dessen, dass sie geile Stimmung machen, dann so ein, zwei Sprüche raushauen, die für mich einfach einen Ticken zu viel sind", sagte Ilyas Ansah (21), der sich viele Zweikämpfe mit dem deutschen Nationalspieler lieferte.

Angesprochen auf den Nebenkriegsschauplatz wollte Steffen Baumgart (54) auf der Pressekonferenz das Thema nicht zu hoch hängen. "Wenn ich jetzt noch auf alles reagiere, was von der Tribüne kommt. Das ist Fußball, das sind Emotionen. Ob das immer alles richtig ist, ob das immer alles ladylike ist, keine Ahnung. Aber bitte, damit habe ich nichts zu tun."