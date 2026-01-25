Union-Fans schießen sich auf Emre Can ein: "Ob das immer alles ladylike ist"
Berlin - Er hat sich an der Alten Försterei keine Freunde gemacht. Locker verwandelte Emre Can (32) den Elfmeter zur frühen Führung. Auch danach ging der BVB-Leader beim 3:0 über Union Berlin voran, haute sich in jedem Zweikampf. In der 59. Minute aber war es dann doch zu viel.
Erst foulte der 32-jährige Andrej Ilic (25) und löste dann noch eine Rudelbildung aus, weil er Janik Haberer (31) von hinten schubste, im Spiel danach dann weiter reklamierte und mit dem Schiedsrichter diskutierte. Von da an war Can ein rotes Tuch für die Union-Fans.
Sie beschimpften den Dortmund-Kapitän als "H****sohn". Gelb-Rot gefährdet nahm ihm Niko Kovac (54) wenig später lieber vom Platz, doch auch bei der Auswechslung ging das Pöbeln weiter.
"Ich finde es nicht so geil, dass unsere Fans trotz dessen, dass sie geile Stimmung machen, dann so ein, zwei Sprüche raushauen, die für mich einfach einen Ticken zu viel sind", sagte Ilyas Ansah (21), der sich viele Zweikämpfe mit dem deutschen Nationalspieler lieferte.
Angesprochen auf den Nebenkriegsschauplatz wollte Steffen Baumgart (54) auf der Pressekonferenz das Thema nicht zu hoch hängen. "Wenn ich jetzt noch auf alles reagiere, was von der Tribüne kommt. Das ist Fußball, das sind Emotionen. Ob das immer alles richtig ist, ob das immer alles ladylike ist, keine Ahnung. Aber bitte, damit habe ich nichts zu tun."
Union Berlin löscht Foto von Emre Can
Für den Chefcoach war es mit der Gelben Karte erledigt. Der Zoff ging aber noch nach Schlusspfiff weiter.
Der BVB postete nach dem Spiel noch ein Siegerselfie. "POV: Deine Gäste zum 60. Geburtstag stehen vor der Tür", freute sich die Partycrasher aus Dortmund in Anspielung auf den 60. Geburtstag Unions. Darauf zu sehen: die Torschützen Maximilian Beier (23), Nico Schlotterbeck (26) und Can.
Union aber konterte cool und verpasste Can noch einen kleinen Seitenhieb. "Nur für geladene Gäste", antworteten die Eisernen mit einem Smiley und schnitten kurzerhand Can aus dem Foto.
Er selbst wird es verschmerzen können, Can freute sich viel mehr über die drei Punkte an der Alten Försterei.
"Das sind Emotionen. Das sollte nicht passieren, aber das kommt einfach hoch", erklärte der BVB-Star bei Sky über seine ausgelöste Rudelbildung. "Bei allem Respekt vor dem Schiedsrichter, es war mir ein bisschen zu einseitig. Ich weiß gar nicht, ob Union überhaupt eine Gelbe Karte bekommen hat. Ich habe die Gelbe in der Situation verdient, aber ich hätte mir gewünscht, dass auch andere Gelb gesehen hätten."
