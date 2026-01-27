Doch kein Abgang? Dieser Union-Star taucht plötzlich wieder auf

Berlin - Sein Abgang schien eigentlich so gut wie beschlossen. Wie kicker berichtet, steht Alex Kral (27) vor einem Wechsel zu Panathinaikos Athen. Die Ablöse: eine Million Euro. Der Deal: fast perfekt. Am Dienstag beim öffentlichen Training tauchte aber ein allzu bekanntes Gesicht auf: Statt in Griechenland zu weilen, trainierte Kral in Köpenick.

Alex Kral (27, l.) ist bei Union nur Ergänzungsspieler. © Swen Pförtner/dpa

Nanu? Wackelt der Transfer nun oder zieht sich der Poker nur in die Länge? Bis zum 2. Februar - dann schließt das Transferfenster - kann zumindest noch viel passieren.

Schon im vergangenen Sommer war der 27-Jährige so etwas wie der Überraschungstransfer von Union Berlin. Alle rechneten damit, dass Espanyol Barcelona von der Kaufoption Gebrauch machen würden. Doch trotz guter Leistung in Spanien kehrte er nach seiner Leihe überraschend zu den Eisernen zurück.

Viel Verwendung hat Steffen Baumgart (54) für den Tschechen allerdings nicht. Zwar kommt der Sechser auf insgesamt zehn Spiele, davon stand er aber nur einmal in der Startelf - am zweiten Spieltag in Dortmund. Beim erneuten Aufeinandertreffen am Samstag (0:3) fehlte Kral dann im Kader.

Laut kicker ist er sich mit Panathinaikos Athen bereits einig, die Vereine aber offenbar noch nicht.

