Heftiger Nackenschlag für Union Berlin: Eiserne verspielen Nicht-Abstieg

Berlin/Köln - Eigentlich war alles angerichtet für Union Berlin : Ein Sieg beim designierten Absteiger 1. FC Köln und eine Niederlage von Mainz 05 gegen Borussia Dortmund und schon hätte Marco Grote (51) mit nur einem Spiel den vorzeitigen Klassenerhalt eingetütet, der Nachmittag in der Domstadt endete jedoch in einem Desaster.

Janik Haberer (30) ist die Enttäuschung nach der späten Niederlage deutlich anzusehen. © INA FASSBENDER / AFP

"Es ist genau das eingetreten, was wir überhaupt gar nicht haben wollten", konstatierte Kapitän Christopher Trimmel (37) nach Spielschluss enttäuscht am Sky-Mikrofon.

Ein unnötiger Elfmeter, den Sky-Experte Dietmar Hamann (50) in der Analyse als "klare Fehlentscheidung" bezeichnete, hielt die Kölner kurz vor der Pause im Spiel, bevor zwei Joker-Tore in der Schlussphase die Partie letztendlich auf den Kopf stellten und den Eisernen einen fiesen Nackenschlag versetzten.

Dabei konnte es für die Köpenicker eigentlich kaum besser laufen. "Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Bock ich habe", stellte der Interimscoach im Vorfeld der Partie klar. Man habe eine "richtig gute Mannschaft" und werde das packen, "weil wir Union sind".

So gingen die Gäste auch ins Spiel und ließen ihre lange vermisste Standardstärke wieder aufleben. Trimmel schlug in kurzer Abfolge zwei Ecken gewohnt scharf und präzise in die Mitte, die beide letztendlich zu Treffern der Berliner führten.

Den ersten Eckstoß köpfte Robin Knoche (31), direkt in die Maschen. Ausgerechnet Knoche könnte man jetzt sagen, der unter dem geschassten Coach Nenad Bjelica (52) so gut wie keine Berücksichtigung fand.