BVB steht im Finale der Champions League! Glücks-Borussen siegen auch in Paris

Der BVB will im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei PSG ins Endspiel einziehen. Alle Tore, Highlights und Nebengeräusche in unserem Liveticker.

Von Florian Mentele

Paris - Borussia Dortmund greift im Wembley nach dem Henkelpott! Der BVB konnte auch das Halbfinal-Rückspiel gegen PSG knapp sowie dank einer Riesenportion Glück mit 1:0 (Gesamt 2:0) gewinnen und steht nun im Endspiel der Champions League.

Mats Hummels konnte sein Glück im Prinzenpark kaum fassen. © Robert Michael/dpa Glücksgöttin Fortuna trug am Dienstagabend ein schwarz-gelbes Trikot und wollte den Bundesligisten unbedingt im Wembley kicken sehen - anders sind die Geschehnisse im Prinzenpark kaum zu erklären. Zwar zeigte die Mannschaft von Edin Terzic eine sehr beherzte und insgesamt sogar starke Leistung, doch dazu traf der französische Meister satte viermal das Aluminium! Zusammen mit dem Hinspiel wurde die Borussia insgesamt sechsfach vom Gebälk gerettet. Die Kugel wollte aufseiten des Scheichklubs einfach nicht rein, aber das wird den Dortmundern am Ende egal sein. Borussia Dortmund Für Marco Reus schließt sich der Kreis: Ex-Kollege will ihn zu diesem Klub locken! Auf der anderen Seite hatte Mats Hummels nämlich den richtigen Riecher, schlich sich im perfekten Moment im Rücken der PSG-Defensive davon und nickte in der 50. Minute zum goldenen Treffer des Tages ein. Das reichte nach dem 1:0-Erfolg im Signal Iduna Park letztlich, um das Ticket nach London zu buchen. Dort wartet am 1. Juni entweder Real Madrid oder wieder der FC Bayern München.

Mats Hummels glaubt an den Champions-League-Sieg

Siegtorschütze Mats Hummels äußerte sich über seinen Treffer und das anstehende Endspiel. "Ich habe eh viel zu wenig CL-Tore geschossen in meiner Karriere, ist glaube ich erst das fünfte", so der Innenverteidiger. "Wir werden - egal gegen wen - auf einen sehr starken Gegner treffen. Aber wir glauben alle dran, das haben wir jetzt alle so oft bewiesen. Warum sollten wir jetzt nicht dran glauben?"

Edin Terzic hat seine Mannschaft entgegen aller Erwartungen ins Finale der Königsklasse geführt. © Robert Michael/dpa

Edin Terzic möchte den Fans etwas zurückgeben

BVB-Coach Edin Terzic sprach nach Spielende über den Weg ins Finale und die Freude über den Einzug. "Wir haben das erste Mal nach dem Spiel gegen Eindhoven darüber gesprochen. Wir freuen uns extrem. Das sind die Bilder, dafür machen wir das. Wir hätten uns letztes Jahr solche Bilder in unserem Stadion gewünscht und jetzt konnten wir unseren Fans ein bisschen was zurückgeben. In jedem Spiel sind wir gewachsen und dann haben wir Milan geschlagen. Der Weg war unglaublich."



Marco Reus will den Henkelpott holen

Marco Reus, der seine Karriere in Dortmund passenderweise mit dem letzten CL-Finale vor elf Jahren begann und nun einem weiteren beendet, war nach dem Abpfiff begeistert. "Ja Wahnsinn. Das müssen wir noch holen jetzt, sonst wärs scheiße", erklärte das BVB-Urgestein. Zu den vier Aluminiumtreffern von PSG am Dienstag meinte er: "Ehrlich, wen interessiert das. Am Ende steht nur noch, dass Borussia Dortmund im Finale der Champions League steht. Da hätte wirklich keiner mit gerechnet, nach der Gruppenauslosung sowieso nicht. Da haben wir das erste Ausrufezeichen gesetzt."

Geschafft! Borussia Dortmund steht nach zwei Siegen gegen PSG im Finale der Champions League. © FRANCK FIFE / AFP

BVB schlägt PSG und zieht ins Endspiel der Champions League ein!

Abpfiff: Das Spiel ist aus! Borussia Dortmund steht im Endspiel der Königsklasse!

90. Minute +1: Vier Minuten gibt es oben drauf. 90. Minute: PSG müht sich weiter ab, bleibt aber glücklos. Das hat die Borussia am heutigen Abend gepachtet. 88. Minute: Vitinha scheitert an Kobel, im Konter hat Dortmund viel Platz, aber wohl nicht mehr die nötige Kraft. 87. Minute: Nicht zu fassen! Da wäre es dann doch beinahe passiert, wieder rettet jedoch die Querlatte den BVB. 86. Minute: Dem französischen Meister fällt gerade wenig ein - und einen Patzer könnten sich die Schwarz-Gelben sogar erlauben. 82. Minute: Die letzten zehn Minuten laufen, Marquinhos köpft einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld knapp am Dortmunder Kasten vorbei. Der Fußballgott will die Borussia offenbar im Wembley spielen sehen, bei den Pariser Fans dürften die Nerven blank liegen. 80. Minute: Mbappé entwischt Schlotterbeck, Kobel pariert jedoch aus spitzem Winkel. 79. Minute: Vitinha wird aus der Distanz mal wieder geblockt, auch auf den Flügeln bleiben Ryerson und Co. anschließend wachsam. Die Terzic-Elf haut sich voll rein und will hier unbedingt ins Finale einziehen.

BVB steht vor dem Einzug ins Finale der Champions League

77. Minuten: Wieder befördert Mats Hummels den Ball nach einer BVB-Ecke ins PSG-Tor - dieses Mal stand er dabei aber deutlich im Abseits. Das wäre die endgültige Entscheidung gewesen. 75. Minute: Hakimi will einen Elfer, Dembele lässt seinen Frust an Schlotterbeck aus - Gelbe Karte. Langsam aber sicher haben die Franzosen die Faxen und den Hals dick. 74. Minute: Barcola hat nach einem leichtfertigen Ballverlust des Bundesligisten viel Platz, verrennt sich allerdings trotzdem. 72. Minute: Die Uhr tickt für PSG, die Ideen kommen aber nur in Phasen. Im Moment steht die Borussia wieder kompakt und macht die Räume dicht. 67. Minute: Edin Terzic reagiert, nimmt Sancho runter - der sich heute etwas zu oft verdribbelt hat - und bringt Niklas Süle. 66. Minute: Der Standard wird geblockt und anschließend von Maatsen geklärt.

PSG will einen Elfmeter, aber es gibt nur Freistoß nach Foul von Mats Hummels an Ousmane Dembele

64. Minute: Elfmeter für PSG? Nein! Mats Hummels foult Ousmane Dembele, der in den Sechzehner fällt. Der Kontakt war aber noch ganz knapp außerhalb, es gibt also nur einen Freistoß in aussichtsreicher Position. 64. Minute: Dafür ist die Schockphase der Enrique-Truppe definitiv vorbei, PSG rennt jetzt wütend an und kommt dabei in gute Räume. 61. Minute: Wieder rettet der Pfosten! Nuno Mendes knallt die Kugel an die rechte Stange. Nach zwei Alu-Treffern im Hinspiel, gesellen sich ebenso viele im Rückspiel dazu - die Glücksgöttin trägt offenbar Schwarz-Gelb. 60. Minute: Kaum geschrieben, da kommt der Ligue-1-Meister doch mal wieder durch. Vitinha legt die Kugel auf Ramos, dessen Abschluss fliegt mittig über den Borussen-Kasten. Da war deutlich mehr drin. 58. Minute: Die Hausherren wirken erst einmal geschockt, müssen sich sortieren. Der Druck aus den ersten fünf Zeigerumdrehungen der zweiten Hälfte ist verflogen, dafür hat der BVB jetzt natürlich Oberwasser und schielt hier gierig auf das Ticket nach London. 53. Minute: Gerade sah es danach aus, als würde PSG die Schlagzahl im zweiten Durchgang kräftig erhöhen, da schlagen die Borussia und der Weltmeister von 2014 eiskalt zu in rammen einen riesigen Stachel ins französische Herz. Die Tür zum Finale ist jetzt ganz weit auf, gehen die Schwarz-gelben durch?

Mats Hummels (M.) stößt die Tür zum Endspiel der Königsklasse für den BVB in der 50. Minute ganz weit auf. © MIGUEL MEDINA / AFP

Mats Hummels köpft den BVB in Führung - und ins Champions-League-Finale?

50. Minute: TOOOOOOR für den BVB! Bei einer Ecke auf der anderen Seite wird es noch feuriger, denn Hummels schleicht sich im Rücken der PSG-Verteidiger davon und köpft zum 1:0 für die Borussia ein.

Pfosten rettet BVB, Zaire-Emery lässt Mega-Chance liegen

48. Minute: Und bei der brennt es so richtig! Ramos kommt noch nicht wie gewollt an die Hereingabe von links, doch plötzlich steht Youngster Zaire-Emery völlig blank am langen Pfosten und muss eigentlich blos noch einschieben - trifft dabei aber das Gebälk. Riesenglück für die Dortmunder. 47. Minute: Hakimi kommt auf der rechten Seite frei zur Flanke, Ryerson klärt zur Ecke.

Die zweite Hälfte des Halbfinal-Rückspiels der Champions League läuft

46. Minute: Weiter geht es im Prinzenpark, dem BVB fehlt noch eine Hälfte bis Wembley!

BVB zeigt auch bei PSG eine starke Leistung

Halbzeit: Das dritte Viertel ist überstanden, eins fehlt noch zum Finaleinzug! Der BVB präsentiert sich auch im Prinzenpark sehr erwachsen, haut sich in Zweikämpfe sowie Abschlüsse und beweist am Ball dazu noch ein feines Gespür - allerdings ohne das entscheidende Quäntchen Glück im letzten Drittel. Das Unentschieden geht in Ordnung, da natürlich auch Paris auf den mindestens nötigen Treffer drückt. Sollte es beim jetzigen Stand bleiben, löst die Borussia aber völlig verdient das Wembley-Ticket.