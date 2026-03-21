Heldt rechnet mit Union-Stars ab: "So darfst du nicht auftreten"

Berlin - Klare Worte vom Manager! Nach der 0:4-Klatsche beim FC Bayern München war einer mächtig angefressen: Horst Heldt. Der 56-Jährige war mit der Leistung von Union Berlin so gar nicht einverstanden. Am Sky-Mikrofon kritisierte er die Union-Stars.

Union-Manager Horst Heldt (56) fand deutliche Worte. © Swen Pförtner/dpa

"So kannst du nicht auftreten", bemängelte Heldt einen Mutlos-Auftritt. "Ehrlicherweise können wir froh sein, dass wir nicht noch zwei Tore bekommen haben."

Die Eisernen parkten von Beginn an den Bus, hielten in der ersten halben Stunde auch gut dagegen, dann aber kam Bayern ins Rollen. Mit dem Doppelschlag vor der Pause war die Niederlage quasi besiegelt. Viel zu harmlos waren die Eisernen in den gesamten 90 Minuten.

"Es ist immer schwierig hier. Man versucht immer verschiedene Strategien hier. Du kannst dich nicht nur einigeln, sondern du musst zusehen, dass du auch mal nach vorne kommst."

Das Spiel mit dem Ball fand allerdings so gut wie nicht statt. Ein abgeblockter Freistoß, ein guter Versuch von Jeong Woo-yeong (26) - das war es dann auch schon. Jonas Urbig (22) blieb nahezu beschäftigungslos. Die Bilanz: 31:5 Torschüsse für die Bayern.

"Wir müssen natürlich akribisch schauen, was wir nicht gut gemacht haben. Das war eine Menge", kritisierte Heldt. Ins Detail wollte er aber nicht gehen. "Das muss erstmal intern besprochen werden. Gegen keinen Gegner kann man so auftreten, wie wir heute aufgetreten sind."