Historische Klatsche für Union Berlin: Ein Weckruf zur rechten Zeit?

Der Gesichtsausdruck von Josip Juranovic (29, M.) sagt alles nach der herben 0:6-Pleite in Dortmund. © Fabian Strauch/dpa

Selten oder vielleicht sogar noch nie hat man die Eisernen in der Bundesliga so zahn- und harmlos gesehen. Kaum ein Zweikampf wurde gewonnen, sodass der BVB wenig Mühe hatte, die Bälle oftmals schon im Mittelfeld zurückzuerobern.

Dazu kam eine eklatante Abwehrschwäche, die so auch noch nie von den Köpenickern zu sehen war. Besonders in den letzten 15 Minuten ist die (Hinter-)Mannschaft komplett auseinandergefallen.

Und so wurde der Hauptstadtklub tatsächlich zum perfekten Aufbaugegner für den angeschlagenen BVB, der zuvor auf den ersten Liga-Sieg unter Niko Kovač (53) wartete und fünfmal nicht im heimischen Signal Iduna Park gewinnen konnte. Am Ende stand für Union die bislang höchste Pleite im deutschen Fußballoberhaus zu Buche.

Und die ging in der Höhe auch tatsächlich vollkommen in Ordnung, hätte sogar noch drastischer ausfallen können, da die Borussen noch zweimal am Alu scheiterten und die eine oder andere gute Chance ungenutzt ließen.

"Die letzte Viertelstunde kann ich jetzt auf Anhieb auch nicht erklären", ließ Steffen Baumgart (53) im Anschluss an die Partie wissen. Sollte er aber schleunigst, denn auch die Umstellung auf die altbewährte Dreier- bzw. Fünferkette brachte diesmal keinen Erfolg, im Gegenteil.