Union Berlin: Stürmischer Durchbruch für Baumgart oder trügt der Schein?

Berlin - Bei Union Berlin scheint der Knoten unter dem neuen Coach Steffen Baumgart (53) am vergangenen Wochenende endlich so richtig geplatzt zu sein.

Andrej Ilic (24, l.) und Marin Ljubicic (22) konnten gegen die TSG ihre Debüt-Treffer für Union Berlin markieren. © Uwe Anspach/dpa

Neben Hollerbach und Ljubicic konnte ein weiterer Union-Stürmer überraschend auf sich aufmerksam machen, denn auch Andrej Ilic (24) durfte sich erstmals in die Torschützenliste eintragen. Einzig Ivan Prtajin (28) agierte erneut glücklos vor dem gegnerischen Kasten oder scheiterte an TSG-Keeper Luca Philipp (24).

Allerdings muss man in diesem Zusammenhang auch feststellen, dass die Kraichgauer dem Gegner das Toreschießen sehr leicht gemacht haben, sodass dieser erfreuliche Sieg mit Vorsicht zu genießen ist.

Die TSG ist nämlich die drittgrößte Schießbude der Bundesliga - schon 44 Mal klingelte es im eigenen Kasten - nur der VfL Bochum und Holstein Kiel sind noch schlechter.

Dazu kommt eine eklatante Heimschwäche. So haben die Hoffenheimer in der laufenden Saison in elf Spielen erst drei Siege und insgesamt elf Punkte in der PreZero Arena eingefahren.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist mit Gladbach ein anderes Kaliber zu Gast An der Alten Försterei. Ob die Baumgart-Truppe dann den stürmischen Höhenflug fortsetzen kann, wird sich wie immer auf dem Platz zeigen.