Holt Union Berlin flinken Stürmer aus Belgien?

Berlin - Bei Union Berlin laufen die Planungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. Durch die erstmalige Teilnahme an der Champions League ist das nötige Kleingeld für neue Spieler vorhanden. Angeblich sollen die Ost-Berliner ihr Interesse an Gift Orban (20) von der KAA Gent hinterlegt haben.

Vor allem durch seinen Hattrick in der Conference League gegen Basaksehir gelangte er in die Notizbücher von großen Vereinen.

Ganz so einfach, wie sich so mancher Fan der Eisernen eine mögliche Verpflichtung von Gift Orban vorstellt, wird sie jedoch nicht. Vor allem durch seine Schnelligkeit ist der 20-Jährige bei vielen Top-Vereinen begehrt. Mit der Eintracht aus Frankfurt bekommt Union sogar Konkurrenz aus der Bundesliga.

Sheraldo Becker (28) könnte Union Berlin im Sommer verlassen. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

Die gute Spielzeit der Berliner bliebt natürlich auch in den großen Ligen Europas nicht unbemerkt. Vor allem Stürmer Sheraldo Becker (28) konnte auf sich aufmerksam machen. Der Angreifer erzielte starke elf Tore und bereite sieben weitere Treffer vor.

Becker soll gleich von mehreren englischen Vereinen in den Fokus genommen worden sein. Sollte der Niederländer tatsächlich wechseln, könnte das bis zu 20 Millionen Euro Ablöse in die Kassen der Eisernen spielen. Mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro ist Sheraldo Becker der wertvollste Spieler der Eisernen.

Sollte sich Becker wirklich verabschieden, hätten die Berliner mit Gift Orban (20) schon einen möglichen Ersatz in der Hinterhand. Der Nigerianer sorgte in der belgischen Jupiler Pro League für Aufsehen. In wettbewerbsübergreifend 21 Spielen kommt er auf 20 Tore.