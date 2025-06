Holt Union diesen Zweitliga-Top-Stürmer? Warum Jaeckel zum Trumpf werden könnte

Alles in Kürze

Braunschweigs Rayan Philippe (24, 3.v.r.) ist begehrt. © Swen Pförtner/dpa

Der Franzose wird bei der Eintracht kaum zu halten sein. Mit Mainz war auch schon alles klar, dann aber hielten die Niedersachsen in der Relegation auf dramatische Weise die Klasse.

Bei einem Abstieg in die 3. Liga wäre er der Goalgetter ablösefrei gewesen. So aber verlangt der Zweitligist eine Ablöse von drei Millionen Euro. Offenbar zu viel für Mainz. Der Deal platzte. Stattdessen verpflichteten die 05er Unions Lebensversicherung Benedict Hollerbach (24) für etwa zehn Millionen Euro.

Kurios: Im Relegations-Krimi zeigte Philippe nicht gerade seine beste Leistung, wenn man aber so will, hat er mit dem entscheidenden 3:1 in der Verlängerung seinen eigenen Wechsel verhindert. Geht es nun statt Mainz nach Berlin?

An Angeboten mangelt es dem Angreifer nicht. So sollen sowohl die beiden Aufsteiger HSV und Köln, als auch St. Pauli, Frankfurt und Bremen laut Kurier Interesse haben. Union aber hat einen Trumpf in der Hand: Paul Jaeckel (26). Den Abwehrspieler könnten die Eisernen gleich mit verrechnen.